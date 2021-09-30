Aston Martin вывел на тесты особый кроссовер DBX

Фото: Motor1.com
Фотошпионы заметили на дороге необычный прототип кроссовера Aston Martin DBX. На нем тот же камуфляж, что был на премиальном SUV еще до официальной премьеры, но есть и ряд отличий от серийной модели. Скорее всего, британцы готовят новую версию своего бестселлера.
Виктор Васильев

Судя по фото, у прототипа иной передней бампер с крупными воздухозаборниками, а система выпуска имеет четыре патрубка. Напомним, что у стандартной модели патрубков — два.

Скорее всего, компания продолжает работать над «заряженной» версией кроссовера под названием DBX S. Ожидается, что под капотом новинки будет бензиновый V12 мощностью 550 л. с., который позволит разменивать первую «сотню» всего за 4,5 секунды.

Изменениям подвергнется и ходовая часть. Машина получит подвеску с измененными характеристиками, а также более мощные тормоза. Ожидается, что Aston Martin DBX S появится уже в следующем году.

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30 сентября 2021
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