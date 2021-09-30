Aston Martin вывел на тесты особый кроссовер DBX

Судя по фото, у прототипа иной передней бампер с крупными воздухозаборниками, а система выпуска имеет четыре патрубка. Напомним, что у стандартной модели патрубков — два.

Скорее всего, компания продолжает работать над «заряженной» версией кроссовера под названием DBX S. Ожидается, что под капотом новинки будет бензиновый V12 мощностью 550 л. с., который позволит разменивать первую «сотню» всего за 4,5 секунды.

Изменениям подвергнется и ходовая часть. Машина получит подвеску с измененными характеристиками, а также более мощные тормоза. Ожидается, что Aston Martin DBX S появится уже в следующем году.