Genesis раскрыл характеристики нового кроссовера GV60

Как и ожидалось, GV60 разделил общую платформу E-GMP с такими моделями как Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Что касается габаритов, то премиальный электромобиль оказался чуть короче соплатформенных собратьев, а по длине колесной базы, которая равна 2,9 метра, сравним с EV6.

В базовой версии Standard кроссовер предложат как с задним, так и с полным приводом. Мощность силовой установки в первом случае будет равна 228 л. с., а во втором — 318 л. с.

В топовой версии Performance, новинка станет выдавать 435 л. с. Кроме того, обещают и дрифт-режим, хотя пока не совсем понятно, зачем он премиальному электромобилю.