Почему критически важно знать массу своего автомобиля

Для начала — немного теории. Есть два показателя массы — снаряженная и полная. Снаряженная включает массу не только автомобиля, но и всех его жидкостей, таких как масло, антифриз и топливо. Также в этот показатель включена масса водителя равная 75 кг. А при учете полной массы считают еще и вес всех пассажиров (для легковушки это 4 человека) и груза в багажнике (обычно — 50 кг).

Из этого легко определить грузоподъемность машины: полная масса минус снаряженная. Так можно понять, сколько поклажи можно взять на борт. Иначе, случись перегруз, а при перегрузе пружины проседают, клиренс машины меняется, так что можно легко «сесть» на защиту картера, когда будете ехать по колейной дороге, а то и вовсе оторвать глушитель. Нагрузка идет и на другие элементы подвески. Скажем, на амортизаторы и сайлентблоки. В результате регулярного движения с перегрузом «аморты» начинают течь, а «резинки» проворачиваются и трескаются.

При перегрузе меняется и поведение автомобиля, так что при резких маневрах машина будет реагировать не так, как обычно. А это может привести к тяжелой аварии.