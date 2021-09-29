Почему критически важно знать массу своего автомобиля

Для начала — немного теории. Есть два показателя массы — снаряженная и полная. Снаряженная включает массу не только автомобиля, но и всех его жидкостей, таких как масло, антифриз и топливо. Также в этот показатель включена масса водителя равная 75 кг. А при учете полной массы считают еще и вес всех пассажиров (для легковушки это 4 человека) и груза в багажнике (обычно — 50 кг).
Из этого легко определить грузоподъемность машины: полная масса минус снаряженная. Так можно понять, сколько поклажи можно взять на борт. Иначе, случись перегруз, а при перегрузе пружины проседают, клиренс машины меняется, так что можно легко «сесть» на защиту картера, когда будете ехать по колейной дороге, а то и вовсе оторвать глушитель. Нагрузка идет и на другие элементы подвески. Скажем, на амортизаторы и сайлентблоки. В результате регулярного движения с перегрузом «аморты» начинают течь, а «резинки» проворачиваются и трескаются.
При перегрузе меняется и поведение автомобиля, так что при резких маневрах машина будет реагировать не так, как обычно. А это может привести к тяжелой аварии.
Имейте ввиду и то, что хетчбэк, седан и универсал одной и той же модели будут различаться по снаряженной и полной массе, потому что у них разные силовые агрегаты, да и такие опции как люк в крыше и кондиционер добавляют килограммов. Все это также влияет на поведение на дороге и это нужно учитывать. А еще у более тяжелого универсала чуть быстрее будет изнашиваться ходовая часть, нежели у легкого «хетча».
Если говорить о тенденциях, то автопроизводители не первый год снижают вес своих машин. А в последнее время это стало настоящим модным трендом. Автомаркетологи наперебой расхваливают такие модели, мол, чем меньше масса, тем меньше двигатель потребляет топлива.
Экономия! Так и есть, но не надо забывать о нюансах. Уменьшение веса автомобиля достигается не в ущерб его безопасности. Чтобы машина держала удар при ДТП, в конструкции используют все большее количество дорогих сталей и сплавов, а также композитных материалов. К сожалению, при аварии эти элементы страдают сильнее всего. Их приходится менять, а это очень дорого. А еще вместо сварки нередко применяют клеевые соединения, что также усложняет и, следовательно, удорожает ремонт.
Так что легкая машина — значит, очень дорогая в ремонте. И не надо покупаться на показатели низкого расхода топлива.