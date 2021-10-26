Peugeot готовится выпустить новый кроссовер

Фото из открытых источников
В этот раз французы не стали размещать в сети скетчи новинки, а сразу показали сваренный на заводе в Мюлузе кузов. И хотя в нем пока мало угадывается новая модель, некоторые подробности автомаркетологи все же рассказали.
Виктор Васильев

Новинку построили на модульной архитектуре EMP2, на которой также базируется новое семейство Opel Astra. Кроме этого уже известно, что кроссовер с внутризаводским номером P54 должен появиться в продаже под названием 4008.

Сейчас этот индекс носит длиннобазная модель, которую продают в Китае. Новый 4008-ой получит купеобразный кузов с большой дверью багажника. То есть он будет напоминать лифтбэк, а длина модель будет около 4,7 метра.

Ожидается, что в гамме силовых агрегатов появится подзаряжаемый гибрид, а вот электромобильная версия пока не подтверждена. Что касается премьеры новинки, то она должна пройти летом 2022 года, а в продажу 4008-ой поступит осенью.

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26 октября 2021
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