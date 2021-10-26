Peugeot готовится выпустить новый кроссовер

Новинку построили на модульной архитектуре EMP2, на которой также базируется новое семейство Opel Astra. Кроме этого уже известно, что кроссовер с внутризаводским номером P54 должен появиться в продаже под названием 4008.

Сейчас этот индекс носит длиннобазная модель, которую продают в Китае. Новый 4008-ой получит купеобразный кузов с большой дверью багажника. То есть он будет напоминать лифтбэк, а длина модель будет около 4,7 метра.

Ожидается, что в гамме силовых агрегатов появится подзаряжаемый гибрид, а вот электромобильная версия пока не подтверждена. Что касается премьеры новинки, то она должна пройти летом 2022 года, а в продажу 4008-ой поступит осенью.