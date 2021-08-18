5 причин, почему стояночный тормоз вдруг неожиданно перестал держать

Стояночные тормоза различаются по конструкции. Если раньше они были только механическими, то сегодня применяют как электрические, так и гидравлические приводы. К сожалению, все они подвержены износу и ломаются. Вот самые распространенные причины, когда ручник может выйти из строя.

Утечка жидкости

Гидравлический привод ручника надежен, и по сути, дублирует основную систему торможения. Но если в процессе эксплуатации или из-за повреждения, его контур теряет герметичность, это приводит к тому, что ручник перестает держать и машина может прокатиться с уклона. В этом случае нужно найти место утечки жидкости. А еще не забывайте периодически ее менять, ведь «тормозуха» гидроскопична, то есть хорошо впитывает влагу, а значит со временем ее эффективность падает.

Пропал контакт

Электромеханический тормоз не требует регулярного обслуживания, но проблем с ним бывает даже больше, чем с «гидравликой» или даже с обычной «механикой». Дело в том, что для его нормальной работы нужно чтобы блок управления, электромотор и приводной механизм были в чистоте, да еще и в сухости. А ведь на некоторых моделях блок управления расположен в грязном месте и на него постоянно летит вода. Со временем, даже герметичный корпус сдается и узел приходится менять.

Растягивание тросика

На механическом стояночном тормозе одной из самых частых причин «недержания» автомобиля является растягивание троса, который нужно отрегулировать.