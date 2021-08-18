5 причин, почему стояночный тормоз вдруг неожиданно перестал держать

Стояночные тормоза различаются по конструкции. Если раньше они были только механическими, то сегодня применяют как электрические, так и гидравлические приводы. К сожалению, все они подвержены износу и ломаются. Вот самые распространенные причины, когда ручник может выйти из строя.
Утечка жидкости
Гидравлический привод ручника надежен, и по сути, дублирует основную систему торможения. Но если в процессе эксплуатации или из-за повреждения, его контур теряет герметичность, это приводит к тому, что ручник перестает держать и машина может прокатиться с уклона. В этом случае нужно найти место утечки жидкости. А еще не забывайте периодически ее менять, ведь «тормозуха» гидроскопична, то есть хорошо впитывает влагу, а значит со временем ее эффективность падает.
Пропал контакт
Электромеханический тормоз не требует регулярного обслуживания, но проблем с ним бывает даже больше, чем с «гидравликой» или даже с обычной «механикой». Дело в том, что для его нормальной работы нужно чтобы блок управления, электромотор и приводной механизм были в чистоте, да еще и в сухости. А ведь на некоторых моделях блок управления расположен в грязном месте и на него постоянно летит вода. Со временем, даже герметичный корпус сдается и узел приходится менять.
Растягивание тросика
На механическом стояночном тормозе одной из самых частых причин «недержания» автомобиля является растягивание троса, который нужно отрегулировать.
Поломка задних тормозов
Если ручник не обслуживали должным образом, может получиться ситуация, когда его колодки проржавеют и просто развалятся. Тогда колеса просто заклинит, скажем, при движении вперед. А вот назад автомобиль покатиться без каких-либо преград. Все это закончиться очень печально.
Сам виноват!
Часто ошибаются и сами водители срывая ручник, скажем после морозной ночи, когда его колодки примерзли к дискам. А если водитель любит лихачить и затягивает рычаг для того, чтобы вызвать занос задней оси, может произойти обрыв троса или развалится колодка, что, как мы уже писали выше, вызовет клин колеса. Если машина еще не вышла из заноса, такой клин чреват переворотом машины.