Land Rover представил публике новый Range Rover

Внешность нового Land Rover Range Rover продолжает традиционный стиль дизайна, известный по модели-предшественнице. При этом можно отметить, что конструкторы постарались максимально уменьшить количество и размер всевозможных щелей, швов и стыков на его кузове, смонтировав их заподлицо.

Новый Range Rover серии SV стал первым автомобилем Land Rover, украшенным керамическим ронделем SV ручной работы. В будущем этот рондель будет устанавливаться на все новые автомобили Land Rover, выпускаемые подразделением Special Vehicle Operations. Дизайн интерьера Range Rover SV подразумевает премиальную отделку и эксклюзивные материалы, например, блестящие вставки из металла, гладкую керамику, мозаику в стиле маркетри, а также высококачественную кожу или ткань Ultrafabrics.

Range Rover нового поколения построен на основе гибкой модульной архитектуры MLA-Flex. Он будет производиться исключительно на заводе Land Rover в Солихалле. В линейке модели присутствуют мягкие гибриды (MHEV), подключаемые гибриды (PHEV) и полностью электрический Range Rover.