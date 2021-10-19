Gазуй, Rейсер: тест-драйв самой бешеной Toyota Camry

Название Camry GR Sport появилось после прибавления к наименованию модели аббревиатуры GR. Если кто не в курсе, то рассказываем: так сокращенно именуется спортивное подразделение компании Toyota — Gazoo Racing. Фактически, это японский аналог немецких BMW Motorsport или Mercedes-AMG.
Gazoo Racing традиционно занимается созданием машин для всевозможных автоспортивных первенств, а также выпускает «заряженные» версии массовых моделей Toyota — преимущественно для внутреннего японского рынка. Кроме того, заводская команда «Тойота» в чемпионате по ралли WRC именуется, как Toyota Gazoo Racing WRT.
Отблеск вот этого всего автомобильно-горячего Toyota привезла в Россию в гражданских комплектациях ряда своих машин с шильдиками GR Sport.
Внешне Camry GR Sport можно мгновенно отличить от любой другой версии этой модели. Ей полагается двухцветный окрас. У нее белый, либо красный кузов с контрастной черной крышей. Есть еще вариант «угольного» кузова с красными окантовками по низу бамперов. В нашем же распоряжении оказалась именно «красненькая» вариация на тему спорта.
Сразу отметим, что пока мы «катались» на авто по московским улицам, на нас «сворачивали головы» владельцы других Camry. Поначалу мы специально следили за реакцией других водителей, но потом смирились со своим «звездным статусом» и просто наслаждались «славой». У пешеходов GR Sport тоже вызывала явный интерес. Оборачиваются и глядят ей вслед преимущественно особи мужского пола разных возрастов. Все правильно: кому ж еще, как не им, в этом мире интересоваться яркими машинами, автоспортом и всем, что с этим связано?
Что касается прочих внешних атрибутов, отличающих Toyota Camry GR Sport от собратьев по фирменной модельной линейке, то среди них можно назвать колесные диски специального дизайна, микроспойлерок на крышке багажника и шильдики GR Sport на кузове. Последние, кстати, имеют небольшой размер и смотрятся ненавязчиво и интеллигентно. Кто знает куда смотреть, тот не пропустит!
В салоне дух GR Sport также присутствует. Но не настолько ярко, как во внешнем дизайне автомобиля. Оно и понятно: его владелец и без того знает, в какой аппарате он сидит за рулем. Незачем ему об этом совсем уж навязчиво напоминать. Между тем, GR Sport «отметился» в интерьере этой Toyota Camry в виде красных прострочек на сиденьях, на коже руля, на центральном подлокотнике и передней панели. Кнопка запуска мотора красуется «лейблом» GR Sport, как и дверные пороги. Все деликатно и ненавязчиво, но стилистику убранства меняет отчетливо.
При знакомстве с Toyota Camry GR Sport печалит лишь одно обстоятельство. Дальше дизайна проникновение «спорта» в ее конструкцию не пошло. Подвеска, рулевое управление и силовые агрегаты тут точно такие же, как и у прочих машин текущего поколения модели. В нашем случае, под капотом оказался 2,5-литровый 200-сильный мотор. А потому мы вряд ли сможем сказать о седане что-то такое, чего не было бы уже известно публике.
Заметим только, что в топовой комплектации Toyota Camry GR Sport оснащается 3,5-литровым V6 мощностью 250 л. с. С ним она по-настоящему «наваливает»! Другое дело, что за нее просят уже заметно больше денег. Для равнения: «наша» комплектация стоит около 2,5 млн рублей, а самая бешеная Camry GR Sport уже попросит почти 3 млн.
Как бы то ни было, но и с двумя сотнями «лошадок» этот снаряд вполне себе бодро едет. Хороший вариант в качестве семейного седана. Не чисто спортивный агрегат, но и далеко не «овощ» на дороге. Все у него хорошо и с динамикой, и с управляемостью, и с экономичностью. К тому же, все вокруг уверены, что рассекаешь ты почти на спорткаре. Что ж, пусть. По факту Camry — это модель, дающая возможность совместить «имидж — все» и практичность по достаточно приемлемой цене. Согласитесь, по нынешним-то временам, это особенно ценно.