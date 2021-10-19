Gазуй, Rейсер: тест-драйв самой бешеной Toyota Camry

При знакомстве с Toyota Camry GR Sport печалит лишь одно обстоятельство. Дальше дизайна проникновение «спорта» в ее конструкцию не пошло. Подвеска, рулевое управление и силовые агрегаты тут точно такие же, как и у прочих машин текущего поколения модели. В нашем случае, под капотом оказался 2,5-литровый 200-сильный мотор. А потому мы вряд ли сможем сказать о седане что-то такое, чего не было бы уже известно публике.

Заметим только, что в топовой комплектации Toyota Camry GR Sport оснащается 3,5-литровым V6 мощностью 250 л. с. С ним она по-настоящему «наваливает»! Другое дело, что за нее просят уже заметно больше денег. Для равнения: «наша» комплектация стоит около 2,5 млн рублей, а самая бешеная Camry GR Sport уже попросит почти 3 млн.

Как бы то ни было, но и с двумя сотнями «лошадок» этот снаряд вполне себе бодро едет. Хороший вариант в качестве семейного седана. Не чисто спортивный агрегат, но и далеко не «овощ» на дороге. Все у него хорошо и с динамикой, и с управляемостью, и с экономичностью. К тому же, все вокруг уверены, что рассекаешь ты почти на спорткаре. Что ж, пусть. По факту Camry — это модель, дающая возможность совместить «имидж — все» и практичность по достаточно приемлемой цене. Согласитесь, по нынешним-то временам, это особенно ценно.