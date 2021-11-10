Для британского Aston Martin DBX готовят немецкий мотор

Уже до конца этого года Aston Martin DBX остастят гибридным агрегатом, который будет состоять из рядного шестицилиндрового мотора с системой наддува и электродвигателя.

Эта «турбошестерка» и вызывает интерес, ведь сейчас машину предлагают с более кубатурным V8 мощностью 550 л. с. Не исключено, что его могут со временем вовсе убрать из-за жестких экологических требований. Но это пока лишь наши догадки.

Шестицилиндровый мотор вполне может быть разработкой концерна Daimler, ведь у самого DBX немало немецких комплектующих. Предположим, что это будет мотор AMG, ведь недавно немцы увеличили долю акций Aston Martin в своем портфеле до 20%, значит, и технологиями поделятся.