Какие подержанные автомобили не следует покупать даже со скидкой

Фото: Drive2.ru
Несмотря на то, что ценники на новые машины растут чуть ли не каждый день, вторичный рынок до сих пор предлагает множество заманчивых вариантов за вполне разумные деньги. Тут можно найти премиальные седаны и внедорожники, цена на которые приятно удивит. Однако дешево еще не значит — хорошо. От каких машин на вторичке стоит держаться подальше, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Мы бы посоветовали держаться подальше от всех авто, у которых вырезан или выбит нейтрализатор. Такие экземпляры можно опознать по трещащему звуку выхлопа, к тому же и запах из трубы будет резкий. Не будем забывать и про то, что официально эксплуатировать такие машины запрещено, так что не стоит связываться с ними.

Если вы намерены хранить свежекупленный автомобиль под открытым небом, не стоит обращать внимание на премиальные кроссоверы тип Porsche Cayenne или BMW X5. У многих из них воруют фары, а покупка даже «бэушной» оптики влетит в копеечку. Недешево будет стоить и комплект покрышек, ведь диаметр колес у премиума — 20—21 дюйм.

Идем дальше. Если не удается выставить правильные углы колес на сход-развале, это тоже скажет о том, что следует бежать от такой покупки. Подобные неприятности означают одно — машина побывала в серьезной аварии, ее восстановили, но сделали это плохо. «Жор резины» — самое простое, что может случиться с таким авто. Обычно он таит в себе массу скрытых дефектов, которые сразу и не найти. Они всплывают в процессе эксплуатации и оборачиваются для владельца серьезным ремонтом. И чем престижнее машина, тем дороже ремонт.

Фото: Drive2.ru

Китайские авто ранних годов выпуска мы бы тоже советовали обходить стороной, и не обращая внимания на цены в пределах 200 000 ₽ Обычно такая машина не что иное, как гроб на колесах. Она и новая-то складывалась на краш-тестах словно консервная банка. А теперь к конструктивным недостаткам добавилась сквозная коррозия на порогах и лонжеронах. Собственно, коррозия силовых элементов — финальная точка в жизни любого автомобиля. Так что место такого средства передвижения на свалке, а не у вас в гараже.

Наконец, должны насторожить любые стуки или толчки в трансмиссии и неровная работа двигателя. Если это премиальный «немец» или «швед», да еще с дизельным мотором, уходите от его продавца. Проблемы у двигателя на тяжелом топливе гораздо серьезнее, чем у бензинового аналога.

А еще не забывайте, что дизельный агрегат, особенно старый, тяжелее бензинового. Значит, ходовая часть нагружена сильнее. Это сказывается на ресурсе сайлентблоков и рычагов передней подвески, которые, как правило, уже изношены.

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9 ноября 2021
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