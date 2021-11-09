Какие подержанные автомобили не следует покупать даже со скидкой

Мы бы посоветовали держаться подальше от всех авто, у которых вырезан или выбит нейтрализатор. Такие экземпляры можно опознать по трещащему звуку выхлопа, к тому же и запах из трубы будет резкий. Не будем забывать и про то, что официально эксплуатировать такие машины запрещено, так что не стоит связываться с ними.

Если вы намерены хранить свежекупленный автомобиль под открытым небом, не стоит обращать внимание на премиальные кроссоверы тип Porsche Cayenne или BMW X5. У многих из них воруют фары, а покупка даже «бэушной» оптики влетит в копеечку. Недешево будет стоить и комплект покрышек, ведь диаметр колес у премиума — 20—21 дюйм.

Идем дальше. Если не удается выставить правильные углы колес на сход-развале, это тоже скажет о том, что следует бежать от такой покупки. Подобные неприятности означают одно — машина побывала в серьезной аварии, ее восстановили, но сделали это плохо. «Жор резины» — самое простое, что может случиться с таким авто. Обычно он таит в себе массу скрытых дефектов, которые сразу и не найти. Они всплывают в процессе эксплуатации и оборачиваются для владельца серьезным ремонтом. И чем престижнее машина, тем дороже ремонт.