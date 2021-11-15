Кроссовер Ferrari Purosangue заметили на тестах

Фото: Motor1.com
Первый в истории Ferrari кроссовер ждут уже три года, но прототип люксового SUV мы увидели только сейчас. Ожидается, что серийная модель появится в 2022 году, правда, если пандемия снова не смешает производителю все карты.
Виктор Васильев

Кроссовер от Ferrari под названием Purosangue получит полный привод, регулируемую пневмопаодвеску и два силовых агрегата на выбор. Богатым толстосумам предложат бензиновый V12 или гибридный вариант, возможно, от модели 296 GTB.

Что касается дизайна, то кроссовер будет иметь схожие формы кузова с моделью GTC4Lusso, которую уже сняли с производства. Характерной чертой станут C-образные фары, крупная выштамповка от передней арки до задней стойки, а также выдвижные ручки, как у Tesla, которые стали очень модными в последнее время.

Интересно и то, что свой первый паркетник итальянцы называют не SUV, а FUV, что означает Ferrari Utility Vehicle. Амбицозно… Что ж, могут себе позволить!

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15 ноября 2021
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