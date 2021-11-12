Бойцовский клуб: сравнительный тест-драйв Volkswagen Taos, Skoda Karoq и Kia Seltos

Если окинуть нашу троицу взглядом, то, несмомненно, выделяется Kia Seltos. Он ставит стильный и местами смелый дизайн в пику более спокойным европейским формам «Таоса» и «Кодиака». Да и вообще, родственную сладкую парочку хочется рассматривать вместе. Ведь мы держим в уме, что эти кроссоверы собирают в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Оба два созданы на платформе MQB и максимально унифицированы.
Например, под капотом тестовых машин работает наддувный 1.4-литровый мотор отдачей 150 сил. И у чешско-немецкого дуэта — полноприводные трансмиссии. Отличия лишь в коробках передач. На «Кароге» стоит 6-ступенчатая DSG (DQ250), а у «Таоса» уже более современный «робот» — новый 7-ступенчатый DQ381. К слову, недавно Karoq получил такую же «коробку», так что его поведение вскоре тоже станет чуть иным.
Тестовый Seltos предлагает проверенный временем атмосферный мотор объемом 1,6 л мощностью 121 л. с., а также классический «автомат». Разумеется, полный привод. Напомним, что собирают модель на калининградском «Автоторе».
Съешь меня!
Сегмент рынка, где играют оппоненты, такой, что новичкам здесь не рады. Называйте его как угодно — банка с пауками или пиранья-клуб, но ошибки не будет. «Таосу» тут сложнее всего, ведь эта самая свежая модель, поэтому немцы решили взять оснащением. У кресла интересная комбинированная обивка кресел, а перед глазами водителя — цифровая приборная панель, на которую можно вывести множество различной информации. Стильно выглядит и 10-дюймовый сенсорный экран в центре передней панели.
Skoda Karoq чуть скромнее. У него аналоговая панель приборов, а сенсорный экран меньше. Хотя в целом интерьер не уступает тому, что предлагает Taos. А если добавить в набор решений Simply Clever, который чехи не отдали немцам ни за какие коврижки, то на роль семейного кроссовера «Шкода» подходит лучше.
В «Селтосе» красиво и современно. Широкоформатный 10-дюймовый экран, размещенный сверху передней панели, радует хорошим разрешением и графикой, да и мультимедийка довольно продвинутая.
В списке оснащения значатся индукционная зарядка для смартфона и сиденья с обогревом и вентиляцией. Осталось закрыть глаза на жесткий пластик и шумноватую работу «печки», и получаем много опций за те же деньги.
Тем не менее Taos, словно магнит, привлекает отличными материалами отделки и выверенной эргономикой. Это и перетягивает симпатии…
А на что кроссоверы способны в движении?
Три дороги
7-ступенчатая DSG на «Таосе» работает плавно и незаметно, искусно имитируя гидромеханический «автомат». Четко чувствуется разница между разными режимами движения. В Eco трансмиссия стремится быстрее перейти на высшие передачи, а в Sport характер моментально становится резче. Поведение автомобиля прозрачно и понятно.
Skoda Karoq — иной за счет 6-ступенчатой трансмиссии. Тут более задемпфирована педаль газа, а еще подвеска показалась жесте, особенно на щербатом асфальте. Это немного удивило, но не вызвало дискомфорта. Скорее всего, такое ощущение появилось из-за разницы в давлении в шинах, а также в других настройках «робота».
Kia Seltos в поворотах едет уверенно, и это заставляет доверять машине. Но рулевое управление хотелось бы понятнее и острее, потому как чувствуется некая разобщенность между ободом и колесами.
Что касается подвески, то тут Seltos похож на Karoq. Шасси легко «глотает» мелкую дорожную мелочь и одиночные ухабы, но на разбитой грунтовке отчетливо чувствуется нервозность.
Самый хозяйственный
Что касается багажников, то тут однозначная победа за «Шкодой». Мы уже писали, что чехи не отдали немцам решения Simply Clever, и это то, что заставит взглянуть на Karoq не под углом дешевого Taos.
Когда дверь багажника с электроприводом поднимается, видишь множество сеток, крючков и ниш. Действительно, просто и удобно. Именно так должен выглядеть хозблок семейного кроссовера. Кстати, по паспортным данным объем багажника полноприводного Skoda Karoq равен 426 литров против 418 у «Таоса».
Kia Seltos — попроще. Тут нет электропривода, а сам багажник лишен сеток. Зато его объем — 433 литра, а само отделение — правильной формы, так что сюда поместится несколько крупных чемоданов. Лайк!
Считаем шансы
Volkswagen Taos, хотя и самый молодой в тройке, но не выглядит мальчиком для битья. Напротив, он готов бить даже своих ближайших родственников. Модель понравилась сбалансированным комплексом качеств и отменными настройками силового агрегата. Но за все это надо платить. Топовая версия Exclusive с полным приводом стоит 2 327 900 рублей, плюс опции.
Karoq в версии Style обойдется в 2 154 000 рублей, ну а за Seltos в оснащении Prestige придется отдать меньше всего — 1 824 900 рублей.
Мы решили наградить золотм «Фольксваген», серебром — «Карог», а бронзой — «Селтос». Хотя рынок может перемешать все карты! Прежде всего, европейская пара дороже, а Kia старается удерживать прайсы, что достойно уважения.
А еще Seltos предлагает широкую гамму силовых агрегатов, и это тоже заставляет обратить на него внимание. Под капотом модели могут быть как атмосферники, так и наддувный двигатель. А в пару к ним — на выбор — приставлены «механика», «автомат», «робот» и вариатор. Широчайший ассортимент для любого покупателя. Иными словами, корейская модель определенно найдет своего покупателя, да и статистика продаж, уверены, не разочарует.