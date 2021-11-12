Бойцовский клуб: сравнительный тест-драйв Volkswagen Taos, Skoda Karoq и Kia Seltos

Фото: АвтоВзгляд
Дожили! Цена компактного кроссовера в хорошей комплектации уже переваливает за два миллиона рублей. Держится пока только Kia Seltos, да и то из последних сил, что делает его заманчивым предложением. Поэтому в компанию к нему портал «АвтоВзгляд» записал парочку заклятых друзей — Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Посмотрим, кто победит в этой яростной схватке, где родственные связи ничего не значат.
Максим Гомянин

Если окинуть нашу троицу взглядом, то, несмомненно, выделяется Kia Seltos. Он ставит стильный и местами смелый дизайн в пику более спокойным европейским формам «Таоса» и «Кодиака». Да и вообще, родственную сладкую парочку хочется рассматривать вместе. Ведь мы держим в уме, что эти кроссоверы собирают в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа. Оба два созданы на платформе MQB и максимально унифицированы.

Фото: АвтоВзгляд

Например, под капотом тестовых машин работает наддувный 1.4-литровый мотор отдачей 150 сил. И у чешско-немецкого дуэта — полноприводные трансмиссии. Отличия лишь в коробках передач. На «Кароге» стоит 6-ступенчатая DSG (DQ250), а у «Таоса» уже более современный «робот» — новый 7-ступенчатый DQ381. К слову, недавно Karoq получил такую же «коробку», так что его поведение вскоре тоже станет чуть иным.

Тестовый Seltos предлагает проверенный временем атмосферный мотор объемом 1,6 л мощностью 121 л. с., а также классический «автомат». Разумеется, полный привод. Напомним, что собирают модель на калининградском «Автоторе».

Фото: АвтоВзгляд

Съешь меня!

Сегмент рынка, где играют оппоненты, такой, что новичкам здесь не рады. Называйте его как угодно — банка с пауками или пиранья-клуб, но ошибки не будет. «Таосу» тут сложнее всего, ведь эта самая свежая модель, поэтому немцы решили взять оснащением. У кресла интересная комбинированная обивка кресел, а перед глазами водителя — цифровая приборная панель, на которую можно вывести множество различной информации. Стильно выглядит и 10-дюймовый сенсорный экран в центре передней панели.

Skoda Karoq чуть скромнее. У него аналоговая панель приборов, а сенсорный экран меньше. Хотя в целом интерьер не уступает тому, что предлагает Taos. А если добавить в набор решений Simply Clever, который чехи не отдали немцам ни за какие коврижки, то на роль семейного кроссовера «Шкода» подходит лучше.

Фото: АвтоВзгляд

В «Селтосе» красиво и современно. Широкоформатный 10-дюймовый экран, размещенный сверху передней панели, радует хорошим разрешением и графикой, да и мультимедийка довольно продвинутая.

В списке оснащения значатся индукционная зарядка для смартфона и сиденья с обогревом и вентиляцией. Осталось закрыть глаза на жесткий пластик и шумноватую работу «печки», и получаем много опций за те же деньги.

Тем не менее Taos, словно магнит, привлекает отличными материалами отделки и выверенной эргономикой. Это и перетягивает симпатии…

А на что кроссоверы способны в движении?

Фото: АвтоВзгляд

Три дороги

7-ступенчатая DSG на «Таосе» работает плавно и незаметно, искусно имитируя гидромеханический «автомат». Четко чувствуется разница между разными режимами движения. В Eco трансмиссия стремится быстрее перейти на высшие передачи, а в Sport характер моментально становится резче. Поведение автомобиля прозрачно и понятно.

Skoda Karoq — иной за счет 6-ступенчатой трансмиссии. Тут более задемпфирована педаль газа, а еще подвеска показалась жесте, особенно на щербатом асфальте. Это немного удивило, но не вызвало дискомфорта. Скорее всего, такое ощущение появилось из-за разницы в давлении в шинах, а также в других настройках «робота».

Kia Seltos в поворотах едет уверенно, и это заставляет доверять машине. Но рулевое управление хотелось бы понятнее и острее, потому как чувствуется некая разобщенность между ободом и колесами.

Что касается подвески, то тут Seltos похож на Karoq. Шасси легко «глотает» мелкую дорожную мелочь и одиночные ухабы, но на разбитой грунтовке отчетливо чувствуется нервозность.

Фото: АвтоВзгляд

Самый хозяйственный

Что касается багажников, то тут однозначная победа за «Шкодой». Мы уже писали, что чехи не отдали немцам решения Simply Clever, и это то, что заставит взглянуть на Karoq не под углом дешевого Taos.

Когда дверь багажника с электроприводом поднимается, видишь множество сеток, крючков и ниш. Действительно, просто и удобно. Именно так должен выглядеть хозблок семейного кроссовера. Кстати, по паспортным данным объем багажника полноприводного Skoda Karoq равен 426 литров против 418 у «Таоса».

Kia Seltos — попроще. Тут нет электропривода, а сам багажник лишен сеток. Зато его объем — 433 литра, а само отделение — правильной формы, так что сюда поместится несколько крупных чемоданов. Лайк!

Фото: АвтоВзгляд

Считаем шансы

Volkswagen Taos, хотя и самый молодой в тройке, но не выглядит мальчиком для битья. Напротив, он готов бить даже своих ближайших родственников. Модель понравилась сбалансированным комплексом качеств и отменными настройками силового агрегата. Но за все это надо платить. Топовая версия Exclusive с полным приводом стоит 2 327 900 рублей, плюс опции.

Karoq в версии Style обойдется в 2 154 000 рублей, ну а за Seltos в оснащении Prestige придется отдать меньше всего — 1 824 900 рублей.

Мы решили наградить золотм «Фольксваген», серебром — «Карог», а бронзой — «Селтос». Хотя рынок может перемешать все карты! Прежде всего, европейская пара дороже, а Kia старается удерживать прайсы, что достойно уважения.

А еще Seltos предлагает широкую гамму силовых агрегатов, и это тоже заставляет обратить на него внимание. Под капотом модели могут быть как атмосферники, так и наддувный двигатель. А в пару к ним — на выбор — приставлены «механика», «автомат», «робот» и вариатор. Широчайший ассортимент для любого покупателя. Иными словами, корейская модель определенно найдет своего покупателя, да и статистика продаж, уверены, не разочарует.

дешевые машины, бюджетные авто, премиальный сегмент, кроссоверы, продать машину, купить машину, тест-драйв, сравнительный тест-драйв
13 ноября 2021
1658