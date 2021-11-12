Бойцовский клуб: сравнительный тест-драйв Volkswagen Taos, Skoda Karoq и Kia Seltos

Например, под капотом тестовых машин работает наддувный 1.4-литровый мотор отдачей 150 сил. И у чешско-немецкого дуэта — полноприводные трансмиссии. Отличия лишь в коробках передач. На «Кароге» стоит 6-ступенчатая DSG (DQ250), а у «Таоса» уже более современный «робот» — новый 7-ступенчатый DQ381. К слову, недавно Karoq получил такую же «коробку», так что его поведение вскоре тоже станет чуть иным.

Тестовый Seltos предлагает проверенный временем атмосферный мотор объемом 1,6 л мощностью 121 л. с., а также классический «автомат». Разумеется, полный привод. Напомним, что собирают модель на калининградском «Автоторе».