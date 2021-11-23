Почему дилеры отказываются от новейшего кроссовера Cadillac Lyric

Некоторые американские дилеры Cadillac не хотят связываться с электрокарами, так как это оказалось слишком накладно. Чтобы продавать и обслуживать электромобили, продавцам нужно инвестировать в оборудование и зарядные станции приличные деньги. Объем вложений оценивается от 200 000 до 500 000 долларов на каждую торговую точку.

Тем официальным дилерам Cadillac, которые не готовы вкладываться, GM обещают компенсацию, зарезервировав под эти расходы 274 миллиона долларов. На таких условиях с маркой решили расстаться около 150 центров.

Кстати, кроссвер Lyriq обещают привезти и в Россию. Интересно, сколько потребуется отечественным дилерам, чтобы подготовить всю инфраструктуру и провести обучение персонала для обслуживания этой инновационной модели?