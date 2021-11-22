5 причин, почему в холода неожиданно начинают клинить тормоза

Подобное поведение машины можно было бы объяснить тем, что хозяин вымыл автомобиль. Но часто «отказываются ехать» и машины, не заезжавшие на автомойку.

Проблема в том, что со временем резиновые пыльники на тросах ручного тормоза приходят в негодность и растрескиваются. Через эти трещины просачивается влага, забивается грязь и все это замерзает при первом же морозе. Таким образом, тросы теряют подвижность и колодки не могут отойти от дисков.

Биение и гул при начале движения тоже связаны с тем, что колодки ручного тормоза не полностью «отлипли». Их приходится растормаживать, несколько раз дергая за рычаг «ручника». Только так они приходят в норму.

В худшем случае бывает, что колодки не только примерзли, но еще и прикипели. Дело в том, что от долгой стоянки диски и барабаны ржавеют и коррозия проникает во фрикционный материал колодок, блокируя их подвижность. Самую большую опасность это представляет для барабанных тормозов. Ведь при попытке «сорвать» колодки, они могут попросту расколоться и заклинить барабан. Тогда автомобиль поедет дальше уже на эвакуаторе. Поэтому барабан частенько обливают горячей водой, или бьют по нему молоточком.