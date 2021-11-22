5 причин, почему в холода неожиданно начинают клинить тормоза

Подобное поведение машины можно было бы объяснить тем, что хозяин вымыл автомобиль. Но часто «отказываются ехать» и машины, не заезжавшие на автомойку.
Проблема в том, что со временем резиновые пыльники на тросах ручного тормоза приходят в негодность и растрескиваются. Через эти трещины просачивается влага, забивается грязь и все это замерзает при первом же морозе. Таким образом, тросы теряют подвижность и колодки не могут отойти от дисков.
Биение и гул при начале движения тоже связаны с тем, что колодки ручного тормоза не полностью «отлипли». Их приходится растормаживать, несколько раз дергая за рычаг «ручника». Только так они приходят в норму.
В худшем случае бывает, что колодки не только примерзли, но еще и прикипели. Дело в том, что от долгой стоянки диски и барабаны ржавеют и коррозия проникает во фрикционный материал колодок, блокируя их подвижность. Самую большую опасность это представляет для барабанных тормозов. Ведь при попытке «сорвать» колодки, они могут попросту расколоться и заклинить барабан. Тогда автомобиль поедет дальше уже на эвакуаторе. Поэтому барабан частенько обливают горячей водой, или бьют по нему молоточком.
Немало неприятностей может доставить и неграмотное обслуживание тормозной системы в сервисе, которое было сделано до наступления холодов. Например, можно ждать проблем, если мастера при замене колодок использовали медную смазку, скажем, для обработки направляющих. Состав такого лубриканта достаточно агрессивен и способен повредить резиновые манжеты.
Проблемы подкинет и невнимательность мастеров, которые не стали менять смазку «пальцев» направляющих, видя, что она почернела или высохла. Тогда при торможении почувствуются подклинивания, скрип и другие посторонние звуки.
Наконец, на кромках тормозных дисков со временем образуется окалина. Дорожные реагенты ускоряют ее появление, так что если заранее не сбить окалину молотком, то ее крупные куски могут попасть меду колодкой и диском. Это также даст о себе знать противным скрипом и подклиниванием.