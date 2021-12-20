В России начались продажи «заряженного» кроссовера Audi SQ5 Sportback

Фото из открытых источников
Весной до России добрался обновленный кроссовер Audi Q5, хотя премьера модели прошла еще летом 2020 года. Теперь же до нас доехала «заряженная» модификация Audi SQ5 Sportback, которую отличает мощный силовой агрегат и богатая комплектация.
Виктор Васильев

Под капотом автомобиля работает 3-литровый бензиновый V6 мощностью 354 силы спаренный с 8-ступенчатой коробкой передач Tiptronic. Силовой агрегат способен разогнать Audi SQ5 Sportback до 100 км/ч всего за 4,9 с. Привод, конечно же, только полный.

Наши покупатели могут приобрести модель с 20-дюймовыми колесами, комбинированной обивкой сидений и системой бесключевого доступа. А в качестве опции можно выбрать спортивный дифференциал задней оси, светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, акустическую систему Bang & Olufsen Sound System и другое оборудование.

Audi SQ5 Sportback обойдется минимум в 6 578 500 рублей.

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20 декабря 2021
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