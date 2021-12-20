В России начались продажи «заряженного» кроссовера Audi SQ5 Sportback

Под капотом автомобиля работает 3-литровый бензиновый V6 мощностью 354 силы спаренный с 8-ступенчатой коробкой передач Tiptronic. Силовой агрегат способен разогнать Audi SQ5 Sportback до 100 км/ч всего за 4,9 с. Привод, конечно же, только полный.

Наши покупатели могут приобрести модель с 20-дюймовыми колесами, комбинированной обивкой сидений и системой бесключевого доступа. А в качестве опции можно выбрать спортивный дифференциал задней оси, светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, акустическую систему Bang & Olufsen Sound System и другое оборудование.

Audi SQ5 Sportback обойдется минимум в 6 578 500 рублей.