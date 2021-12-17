На автомобиле по Грузии: чего следует опасаться российскому туристу

Без машины в Грузии делать нечего. Если желаете за семь дней посмотреть большую часть страны, надо брать автомобиль. Об этом вы точно не пожалеете, ведь Грузия удивительно красива.
Про перелет в страну и различные ковидные ограничения портал «АвтоВзгляд» уже писал. Теперь начнем рассказ про особенности автотуризма. Итак, выбор прокатных компаний огромен, да и машин масса. Можно взять известные у нас Volkswagen Polo или Kia Rio (20 долларов в день), а можно и диковинные для русского человека Honda Insight (17 долларов). Однако лучше всего выбирать кроссовер, поскольку очень много красот открывается, именно когда съезжаешь с асфальтовых шоссе на грунтовки. Но идеальным выбором все же будет внедорожник, ведь если захотите доехать, скажем, до древнего монастыря Сабере, что находится в пустоши Гареджа, придется долго двигаться по грунтовке, которая временами становится очень колейной, а еще на пути попадаются промоины и крупные камни.
Если сухо, то подойдет обычный кроссовер, вроде Toyota RAV4. Модель прошлого поколения можно арендовать у крупной прокатной конторы за 60 долларов в день. Ну а если прошел дождь или начались заморозки, то без внедорожника не обойтись. В местной фирме старенький Mitsubishi Pajero можно взять за 50 долларов, а еще внести депозит около 200 долларов, который вернут после сдачи автомобиля.
Если говорить про асфальтовые дороги, то около столицы они в хорошем состоянии. В Тбилиси тоже с качеством асфальта нет проблем. Правда, разметка часто стерта и нужно ориентироваться по тому, как двигается поток. Дело в том, что в городе появились выделенные полосы для автобусов. Размечены они нечетко, потому приезжему легко на них выехать. А так как камер в городе полно, можно и на штраф нарваться. Кстати, лихачить, проскакивая светофор в последний момент, не советуем, опять же, по причине большого количества электронных глаз. Да и полиции на улицах много. У стражей порядка уже давно нет американских «Доджей», основу автопарка составляют лифтбэки Skoda Octavia последнего поколения. Они постоянно ездят с работающими мигалками, так что полицейских видно за версту. Но серьезных «шмонов» с досмотром и проверкой документов я ни разу не видел.
Штрафы по размеру сопоставимы с нашими. Например, превышение скорости обойдется в 50—250 лари (примерно 16—80 долларов), движение без включенного света фар — 15 лари (примерно 5 долларов), а за пересечение сплошной возьмут 50 лари (16 долларов).
Если отъехать от столицы, то качество асфальта становится хуже, однако глубоких ям нет. Основную опасность представляют грунтовки и направления, на которых еще в советское время было какое-то покрытие. Тут можно легко пропороть колесо об острый камень.
Еще одно предупреждение. Часто такие дороги проходят возле жилища пастухов. Ни в коем случае не выходите в этих местах из автомобиля. Собаки, которые охраняют овец, очень злые и бросаются к машине, только завидев ее вдали. Такие волкодавы могут разорвать чужого человека на куски.
Будьте осторожны и в небольших селах. Часто пастухи гонят стада коров или овец по дорогам или через них. Белая масса овец за секунды заполняет всю проезжую часть и тогда легче остановиться, чем жать газ. Опасность представляют и одинокие коровы, особенно те, которые переходят дорогу в слепых поворотах. Так что лучше никуда не спешить, тем более из окон открываются прекрасные виды.
Кстати, в Грузии сохранилось много старой советской техники, которая еще на ходу, так что тут есть, что посмотреть фанату автостарины. Раритетные МАЗы, ЗИЛы и послевоенные ГАЗы. Все это можно увидеть вдоль дорог.
В заключение пара слов про топливо. Как говорят местные, в стране всего две нормальных сети АЗС — это Lukoil и Rompetrol. На них и надо заправляться, тогда и с мотором проблем не будет.