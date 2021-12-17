На автомобиле по Грузии: чего следует опасаться российскому туристу

Если отъехать от столицы, то качество асфальта становится хуже, однако глубоких ям нет. Основную опасность представляют грунтовки и направления, на которых еще в советское время было какое-то покрытие. Тут можно легко пропороть колесо об острый камень.

Еще одно предупреждение. Часто такие дороги проходят возле жилища пастухов. Ни в коем случае не выходите в этих местах из автомобиля. Собаки, которые охраняют овец, очень злые и бросаются к машине, только завидев ее вдали. Такие волкодавы могут разорвать чужого человека на куски.

Будьте осторожны и в небольших селах. Часто пастухи гонят стада коров или овец по дорогам или через них. Белая масса овец за секунды заполняет всю проезжую часть и тогда легче остановиться, чем жать газ. Опасность представляют и одинокие коровы, особенно те, которые переходят дорогу в слепых поворотах. Так что лучше никуда не спешить, тем более из окон открываются прекрасные виды.

Кстати, в Грузии сохранилось много старой советской техники, которая еще на ходу, так что тут есть, что посмотреть фанату автостарины. Раритетные МАЗы, ЗИЛы и послевоенные ГАЗы. Все это можно увидеть вдоль дорог.

В заключение пара слов про топливо. Как говорят местные, в стране всего две нормальных сети АЗС — это Lukoil и Rompetrol. На них и надо заправляться, тогда и с мотором проблем не будет.