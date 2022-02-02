Немцы тестируют Porsche Macan с новой силовой установкой

Пока формы кузова кроссовера тщательно скрывают от посторонних глаз. Это можно видеть по фальшивой решетке радиатора и выпускным патрубкам. Тем не менее, есть основания полагать, что серийная модель сохранит покатую крышу, которая есть у прототипа, а также интересную головную оптику.

По технической части известно, что модель базируется на архитектуре Premium Platform Electric (PPE), разработанной совместно с Audi. Электромакан должен получить пневмоподвеску и полноуправляемое шасси, а тяговая батарея будет заряжаться быстрее, чем у Taycan.

Что касается премьеры, то она должна пройти в конце 2022 года, а в продажу Macan EV поступит в начале 2023 года. При этом не исключено, что он получит другое имя.