Кроссовер Volvo XC90 ждет еще один рестайлинг

Фото из открытых источников
Несмотря на то, что Volvo решила отказаться от двигателей внутреннего сгорания, полностью электрифицировав модельный ряд, шведы пока не спешат воплощать все сказанное в жизнь. Более того, флагманскому кроссоверу XC90 обещают провести очередной рестайлинг, сохранив привычные силовые агрегаты.
Виктор Васильев

На данный момент известно, что Volvo XC90 продолжат выпускать в Швеции примерно до 2025 года, и только потом предприятие перестроят под выпуск электрокаров.

В ближайшее время XC90 планируют освежить внешность, при этом менять гамму силовых агрегатов не будут. Напомним, в России сейчас можно купить кроссовер с 235-сильным «дизелем», 249-сильным бензиновым мотором, а также с 407-сильным плагин-гибридным агрегатом, который может заряжаться от бытовой электросети.

Ожидается также, что уже в этом году шведы покажут большой кроссовер на электротяге, который вместо буквенно-числового индекса получит собственное имя, предположительно — Embla.

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17 февраля 2022
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