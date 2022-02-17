Кроссовер Volvo XC90 ждет еще один рестайлинг

На данный момент известно, что Volvo XC90 продолжат выпускать в Швеции примерно до 2025 года, и только потом предприятие перестроят под выпуск электрокаров.

В ближайшее время XC90 планируют освежить внешность, при этом менять гамму силовых агрегатов не будут. Напомним, в России сейчас можно купить кроссовер с 235-сильным «дизелем», 249-сильным бензиновым мотором, а также с 407-сильным плагин-гибридным агрегатом, который может заряжаться от бытовой электросети.

Ожидается также, что уже в этом году шведы покажут большой кроссовер на электротяге, который вместо буквенно-числового индекса получит собственное имя, предположительно — Embla.