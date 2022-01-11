Опасная Красная Поляна: почему не стоит ехать зимой в Сочи на автомобиле

Про трудности поездки по трассе М4 «Дон» мы уже неоднократно писали, поэтому сконцентрируемся на городе Сочи. На том самом моменте, когда автомобилист приехал в пункт назначения, считая, что все худшее позади. Как бы не так!

И первое, на что хотим обратить внимание, это на внезапные заморозки, гогда в городе выпадает снег и лежит добрую пару дней. Сейчас, с переменчивой погодой, это крайне актуально. Сочи к зимним капризам природы абсолютно неприспособлен. Дороги, естественно, никаким реагентом не посыпают, так что становится очень скользко, и количество аварий резко возрастает.

А еще местные водители не имеют достаточных навыков для передвижения в таких условиях. К тому же, у многих попросту нет зимних шин, ведь город курортный, и снег здесь выпадает редко. Редко, как говорится, но метко… Отсюда массовые заторы и, как уже было сказано, частые ДТП.