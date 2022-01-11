Опасная Красная Поляна: почему не стоит ехать зимой в Сочи на автомобиле

Про трудности поездки по трассе М4 «Дон» мы уже неоднократно писали, поэтому сконцентрируемся на городе Сочи. На том самом моменте, когда автомобилист приехал в пункт назначения, считая, что все худшее позади. Как бы не так!
И первое, на что хотим обратить внимание, это на внезапные заморозки, гогда в городе выпадает снег и лежит добрую пару дней. Сейчас, с переменчивой погодой, это крайне актуально. Сочи к зимним капризам природы абсолютно неприспособлен. Дороги, естественно, никаким реагентом не посыпают, так что становится очень скользко, и количество аварий резко возрастает.
А еще местные водители не имеют достаточных навыков для передвижения в таких условиях. К тому же, у многих попросту нет зимних шин, ведь город курортный, и снег здесь выпадает редко. Редко, как говорится, но метко… Отсюда массовые заторы и, как уже было сказано, частые ДТП.
Особую опасность в такое время представляют горные серпантины. Там вообще снег могут не убрать, так что без шипованной «резины» или цепей ездить просто невозможно. Да и сами дороги, даже когда сухие, в откровенно плохом состоянии. Впрочем, взгляните на фото сами. Такой разлом появился несколько лет назад, и никто не даст гарантии, что крупный кусок асфальта однажды не сползет вниз. Хорошо, если в этот момент тут не будет ехать автомобиль. Иначе поездка может закончиться трагически.
На курорте Красная Поляна свои нюансы. По сравнению в прошлым годом, когда снега было мало, в этом году насыпало от души. Он лежит в поселке, и пока не думает таять. Из-за этого в горнолыжном кластере образовываются огромные пробки. Машин, как уже говорилось, значительно прибавилось. Спасибо «коронакризису», перекрывшему границы. Причем зачатую ступором служат многочисленные таксисты, которые останавливаются для посадки и высадки пассажиров в крайне неудобных местах. Из-за этого вынужден снижать скорость весь поток транспорта, а дороги на курорте, как известно, необычайно узкие.
Конечно же, никуда не делись и очереди на горнолыжные подъемники. Скажем больше: они явно не рассчитаны на такое количество людей, которых, судя по всему, сей факт мало интересует, и их поток не прекращается.
Кстати, из-за пробок изменили график движения бесплатных автобусов от Роза Хутор до железнодорожной станции. Если раньше автобус шел минут восемь, то сейчас на этот же маршрут закладывают не меньше 40 минут.
Начали активно работать и эвакуаторы, которые быстро увозят машины на штрафстоянки. При этом нам показалось, что забирают автомобили с любым регионом, кроме 23-го. У гостей-то денег по-больше будет… Впрочем, спасибо, что об эвакуации на курорте предупреждают по громкой связи. Отрадно услышать такое объявление на высоте 2500 метров, и осознать, что даже если очень поторопиться, к машине все равно не успеть. Поэтому парковаться лучше на платных стоянках и заранее закладывать их в общий бюджет поездки. Цена часа парковки может доходить до 400 рублей, но для гостей отелей паркинг бесплатен.
Так что, как вы уже поняли, любой отдых в Сочи, даже «дикарем» влетит вам в кругленькую сумму. Без учета нападок ГИБДД, платных дорог и пропитания…