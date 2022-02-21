Когда в Роcсию приедет новый Mitsubishi Outlander

Точнее — приедет и даже будет презентован, но в продажу не поступит! Дело в том, что «четвертый» Outlander рассматривается японцами исключительно под локальную сборку, а коронакризис не лучшим образом отразился на положении дел на калужском заводе марки. И сейчас предприятие просто не готово к «освоению» новой модели. Поэтому сейчас тут работают над модернизацией текущей модели, которую представят нам как спецсерию Black Edition. Впрочем, рано или поздно новый «Аутлендер» до нас доберется, при этом не исключено, что даже в гибридной версии. Хотя последняя — довольно отдаленная перспектива, поскольку для гибрида нужна отдельная сборочная линия.

Между тем, на сегодняшний день Mitsubishi Outlander — самая продаваемая модель бренда, переплюнувшая по продажам даже такую легенду, как Lancer: на сегодняшний день в мире продано более 300 000 кроссоверов. При этом г-н Иваба утверждает, что «Аутлендеры» уже имеются в наличии у дилеров в отличие от того же, скажем, Pajero Sport, который сейчас можно только заказать, но с неопределеннымы толком сроками поставки.

Но как бы там ни было, компания весьма оптимистично смотрит в будущее, надеясь реализовать в России в 2022-м году в общей сложности 35 000 автомобилей на семь с небольшим тысяч больше, чем в году минувшем.