Как мошенники обманывают водителей, оставивших свой номер телефона под лобовым стеклом

Обычно бумажку с номером телефона под стеклом собственного автомобиля оставляет водитель, который закрыл выезд со стоянки другим автомобилистам. Но этот жест вежливости может дорого обойтись человеку. Дело в том, что с развитием технологий много личных данных, как и данных о машине, «утекли» в Сеть. Мошенникам оставется лишь их достать, а телефонный номер в этом отлично помогает.
Скажем, имея на руках номер телефона, госномер автомобиля и его VIN-номер, мошенники легко смогут вычислить имя и фамилию владельца, а также серию и номер СТС, выданный на автомобиль. Здесь отметим, что VIN-номер на многих моделях машин размещен как раз под лобовым стеклом, так что долго искать не придется.
Ну а дальше преступники звонят водителю, представившись свидетелями или потерпевшими в ДТП, которого на самом деле не было. Таким образом нечестные дельцы вымогают деньги, за то, что они будут молчать про аварию или про то, что автовладелец скрылся с места аварии и не вызвал наряд ГИБДД. А ведь это потенциальное лишение «прав».
Кроме того, злоумышленники могут позвонить водителю и попросить его продать автомобиль, сославшись на то, что увидели в интернете соответствующее объявление. Бдительность гражданина усыпляется предложением высокой цены и желанием побыстрее купить замечательную машину. Как только жертва предоставляет данные своей карты для перевода задатка, жулики могут получить доступ к его счету и украсть с него все деньги.
Может быть «разводка» и на штрафы. Благо сейчас, имея на руках все данные по машине и водителю, можно без труда посмотреть, сколько их «висит» на том или ином авто. Схема здесь следующая. Сначала лихие люди звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками ГИБДД или судебными приставами. А потом за вознаграждение предлагают отменить штраф. Ну а если штрафов набралось много, то разговор уже идет о том, чтобы не накладывать арест на такое транспортное средство. Надо ли говорить, что в этом случае расценки будут куда выше.
Чтобы защититься от воришек, нужно не спешить принимать решение, а тем более — переводить куда-то деньги, задавать больше вопросов или просто повесить трубку.