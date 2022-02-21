Как мошенники обманывают водителей, оставивших свой номер телефона под лобовым стеклом

Обычно бумажку с номером телефона под стеклом собственного автомобиля оставляет водитель, который закрыл выезд со стоянки другим автомобилистам. Но этот жест вежливости может дорого обойтись человеку. Дело в том, что с развитием технологий много личных данных, как и данных о машине, «утекли» в Сеть. Мошенникам оставется лишь их достать, а телефонный номер в этом отлично помогает.

Скажем, имея на руках номер телефона, госномер автомобиля и его VIN-номер, мошенники легко смогут вычислить имя и фамилию владельца, а также серию и номер СТС, выданный на автомобиль. Здесь отметим, что VIN-номер на многих моделях машин размещен как раз под лобовым стеклом, так что долго искать не придется.

Ну а дальше преступники звонят водителю, представившись свидетелями или потерпевшими в ДТП, которого на самом деле не было. Таким образом нечестные дельцы вымогают деньги, за то, что они будут молчать про аварию или про то, что автовладелец скрылся с места аварии и не вызвал наряд ГИБДД. А ведь это потенциальное лишение «прав».