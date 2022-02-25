Фотошпионы выложили в сеть изображение рестайлингового кроссовера BMW X6

Судя по фото, основные изменения произошли в передней части, так как именно она сильнее всего скрыта пленкой от посторонних глаз. Фирменная решетка радиатора стала немного шире, а оптику сделали более узкой. Больше во внешности не будет никаких изменений, так как борта и корма кроссовера лишены маскировки.

Если говорить о салоне, то там появятся два экрана на передней панели. Первый предназначен для графической панели приборов, а у второго будут функции сенсорного монитора, на который выведут полный функционал мультимедиа.

Что касается официальной премьеры нговинки, то ее могут провести уже в конце этого года.