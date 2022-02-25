Почему производители делают все больше втыковых моторов, и чем это плохо для автовладельцев

Если бы при обрыве ремня ГРМ ни на одном из моторов не загибало клапаны, это было очень удобно. Тем не менее, многие производители делают именно вытковые силовые агрегаты. А в процессе эксплуатации с ними случается разное. То водитель забывает про срок замены ремня или банально игнорирует проблемы с ним, либо прошлый владелец запутался в сроках обслуживания. Вот поэтому и происходит встреча клапанов с поршнем. В последнем ведь нет специальной проточки, которая и не позволяет ему встретиться с клапаном.

Понятие «втыковый двигатель» характеризует вероятность столкновения поршней с клапанами, в результате чего последние получают повреждения.

Получается, что мотор обречен на дорогой капитальный ремонт. При этом «приговор» сервиса касаемый восстановления двигателя может быть разным. Есть вариант обойтись малой кровью, поменяв всего пару клапанов, или сделать расточку цилиндров, если какие-то осколки или детали причинили дополнительный ущерб. Ну а самый плохой выход — замена блока цилиндров. Это не только дорого, но потянет за собой еще и перерегистрацию двигателя в ГИБДД.