Peugeot вывела на тесты необычный кроссовер

Новое поколение Peugeot 308 показали совсем недавно. Пока его продают в двух форм-факторах — хетчбэк и универсал. Предположим, что французы на этом не остановятся и предложат покупателям еще и кроссовер, но довольно необычный, чтобы не пересекаться с 3008-ой моделью. У 308-го будет покатая крыша, такая как у прототипа на фото.

Если вглядеться в изображение внимательнее, то можно увидеть, что машина действительно сильно напоминает хетчбэк, но с измененной задней стойкой и увеличенным дорожным просветом.

Ожидается, что новинку покажут не ранее 2023 года. Ближе к этой дате будет и официальная информация о модели.