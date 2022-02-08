5 критичных недостатков мотора УАЗ «Патриот»

Конструкция 2,7-литрового двигателя ЗМЗ-409 вполне современна. Этот мотор — шестнадцатиклапанный, с системой распределенного впрыска топлива. Блок цилиндров у него чугунный, то есть практически вечный, плюс позволяет проводить серьезный ремонт. Но и проблем с ним не так мало, как хотелось бы.

Ненадежный цепной привод ГРМ

За годы производства на этом моторе использовали три вида цепей. Изначально были втулочные цепи, которые в 2013 году заменили пластинчатыми. С их ресурсом была настоящая беда. Бывало, цепь выдерживала не более 40 000 км пробега. Поэтому в 2018 году в приводе ГРМ появилась втулочно-роликовая цепь. Она оказалась более долговечной.

Проблемы с масляным насосом

Привод маслонасоса может отказать из-за того, что гайка крепления ведущей шестерни привода к промежуточному валу разбалтывается и отворачивается. В итоге шестерня цепляет за блок, и промежуточный вал сворачивает. Это приводит к потере давления масла, то есть верному капремонту агрегата.

Вопросы к шатунам

Из-за ошибок при сборке шатунные вкладыши нередко образуют ступеньку, что приводит к снижению давления масла в системе. А это снижает ресурс силового агрегата. Если к этому добавить недостаточную производительность масляного насоса из-за большого зазора в шестернях, двигатель может выйти из строя раньше времени.