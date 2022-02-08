5 критичных недостатков мотора УАЗ «Патриот»

Конструкция 2,7-литрового двигателя ЗМЗ-409 вполне современна. Этот мотор — шестнадцатиклапанный, с системой распределенного впрыска топлива. Блок цилиндров у него чугунный, то есть практически вечный, плюс позволяет проводить серьезный ремонт. Но и проблем с ним не так мало, как хотелось бы.
Ненадежный цепной привод ГРМ
За годы производства на этом моторе использовали три вида цепей. Изначально были втулочные цепи, которые в 2013 году заменили пластинчатыми. С их ресурсом была настоящая беда. Бывало, цепь выдерживала не более 40 000 км пробега. Поэтому в 2018 году в приводе ГРМ появилась втулочно-роликовая цепь. Она оказалась более долговечной.
Проблемы с масляным насосом
Привод маслонасоса может отказать из-за того, что гайка крепления ведущей шестерни привода к промежуточному валу разбалтывается и отворачивается. В итоге шестерня цепляет за блок, и промежуточный вал сворачивает. Это приводит к потере давления масла, то есть верному капремонту агрегата.
Вопросы к шатунам
Из-за ошибок при сборке шатунные вкладыши нередко образуют ступеньку, что приводит к снижению давления масла в системе. А это снижает ресурс силового агрегата. Если к этому добавить недостаточную производительность масляного насоса из-за большого зазора в шестернях, двигатель может выйти из строя раньше времени.
Система вентиляции картера
Сама система спроектирована хорошо, но вот качество подводит. Если в крышке головки блока цилиндров отказывает клапан, то в картере возникает высокое разрежение. Все это приводит к тому, что мотор начинает через сальники затягивать внутрь пыль и даже воду. Это особенно опасно, если водитель часто форсирует водные преграды.
Общее качество комплектующих
На моторе часто отказывает термостат, «глючат» датчики системы управления, выходят из строя катушки зажигания. Все это может создать серьезные проблемы водителю, особенно в дальней дороге. К счастью, сам по себе двигатель очень ремонтопригоден и прост в обслуживании. Его можно починить даже в поле. Были бы знания и запчасти. В этом и его главное преимущество.