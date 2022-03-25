В Lamborghini рассказали о новинках в 2022 году

Фото: Lamborghini
Босс Lamborghini Стефан Винкельман рассказал о новинках, которые компания представит в этом году. Главная из них — обновленный кроссовер Urus, дебютирует в конце лета. Еще две новинки, базирующиеся на модели Hurracan покажут под конец года.
Виктор Васильев

По информации итальянского издания Quattroruote, обновленный Urus Evo производитель представит 21 августа в рамках конкурса элегантности, который пройдет в Пеббл-Бич.

На данный момент известно, что рестайлинг изменит «Урусу» переднюю часть, а что касается технической начинки, то ее оставят без изменений. Кроме того, можно ожидать появление «Уруса» с плагин-гибридной силовой установкой.

Также в этом году итальянцы представят две версии модели Huracan: одну покажут в середине апреля, другую — в конце года. Подробностей нет, однако среди них наверняка будет версия Sterrato, с увеличенным дорожным просветом.

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25 марта 2022
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