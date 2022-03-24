Можно ли ради экономии частично менять масло в двигателе

Вопрос частичного долива масла особенно беспокоит тех, у кого моторы его «едят». Масложор может быть, как естественным, так и следствием серьезных проблем с двигателем. В последнем случае доливка лишь продлит агонию агрегату. От капитального ремонта его этим не избавить.
Теперь давайте разберемся, несет ли в себе долив масла какие-то реальные плюсы. Новые порции масла чуть восстанавливают количество присадок и фрикционный состав. Но хватает этого ненадолго. Довольно быстро объем новых компонентов банально теряется в объеме того шлама, который скапливается в картере двигателя. А щелочное число и вовсе не может восстановиться до нормального уровня.
Не надо забывать, что картер двигателя работает, словно гравитационный фильтр. То есть часть тяжелых отложений опускается на дно и образуют там нечто вроде каши. Эту грязь легко поднять со дна, например, резко нажав на газ. В результате в масле резко возрастает концентрация загрязнений.
Если говорить про масляный фильтр, то он фильтрует не весь объем масла. Когда водитель едет на повышенных оборотах, то много смазки проходит через байпасный клапан фильтра вместе со всеми скопившимися загрязнителями.
В результате грязь может попасть на подшипники, вкладыши коленвала, или цепь газораспределительного механизма. Это снижает ресурс деталей и приводит к поломкам. Так что лучше масло менять сразу, а не заниматься доливкой.
Однако есть и умельцы, которые все же меняют масло частично. Через масляный щуп они отсасывают около литра масла, меняют фильтр, а затем доливают свежее до уровня. Операцию проводят через 3000—4500 км, а не раз в год или через 15 000 км. Такая щепетильность подкупает, но надо сказать, что «расходников» для подобной процедуры потребуется больше. Значит и замена обойдется дороже. То есть экономии никакой! А еще нужно иметь ввиду, что вся грязь при смене будет скапливаться в картере и смешиваться со свежим маслом. Со временем это приведет к проблемам.