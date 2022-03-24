Можно ли ради экономии частично менять масло в двигателе

Вопрос частичного долива масла особенно беспокоит тех, у кого моторы его «едят». Масложор может быть, как естественным, так и следствием серьезных проблем с двигателем. В последнем случае доливка лишь продлит агонию агрегату. От капитального ремонта его этим не избавить.

Теперь давайте разберемся, несет ли в себе долив масла какие-то реальные плюсы. Новые порции масла чуть восстанавливают количество присадок и фрикционный состав. Но хватает этого ненадолго. Довольно быстро объем новых компонентов банально теряется в объеме того шлама, который скапливается в картере двигателя. А щелочное число и вовсе не может восстановиться до нормального уровня.

Не надо забывать, что картер двигателя работает, словно гравитационный фильтр. То есть часть тяжелых отложений опускается на дно и образуют там нечто вроде каши. Эту грязь легко поднять со дна, например, резко нажав на газ. В результате в масле резко возрастает концентрация загрязнений.