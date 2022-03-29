Lotus назвал имя первого кроссовера

Итак, машина будет называться Eletre и во многом станет знаковой для компании Lotus. Это не только первый в истории бренда кроссоер, но это еще и первый электромобиль, а также первая модель, которую станут собирать не в Великобритании, а в знаменитом китайском Ухане.

Уже известно, что Eletre базируется на модульной платформе Evolution на которую Lotus возлагает особые надежды. Дело в том, что на ее базе должны появиться модели, которые позволят компании увеличить долю рынка и прибыль. Остальные подробности узнаем уже 29 марта, в 19.30. Именно тогда и пройдет официальная презентация модели.