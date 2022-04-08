В сети появились первые тизеры обновленного кроссовера Kia Telluride

Фото из открытых источников
Полноразмерный кроссовер Telluride — первый автомобиль Kia, разработанный в США. Его продают уже три года, потому пришла пора провести плановый рестайлинг. Премьера обновленного SUV от Kia должна пройти 13 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Виктор Васильев

Пока корейцы выложили в сеть лишь тизер модели. По нему видно, что автомобиль получит обновленную решетку радиатора и измененный рисунок дневных ходовых огней. Кроме того, дизайнеры изменили форму переднего бампера.

Известно также, что в гамме появится псевдовнедорожная версия Telluride X Pro, правда, о ней пока нет подробностей. А если говорить о вместимости автомобиля, то, как прежде, покупателям предложат версии с семью и восемью посадочными местами.

В конце напомним, что Telluride является близким родственником известного у нас в стране Hyundai Palisade, который также ждет обновление.

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8 апреля 2022
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