В сети появились первые тизеры обновленного кроссовера Kia Telluride

Пока корейцы выложили в сеть лишь тизер модели. По нему видно, что автомобиль получит обновленную решетку радиатора и измененный рисунок дневных ходовых огней. Кроме того, дизайнеры изменили форму переднего бампера.

Известно также, что в гамме появится псевдовнедорожная версия Telluride X Pro, правда, о ней пока нет подробностей. А если говорить о вместимости автомобиля, то, как прежде, покупателям предложат версии с семью и восемью посадочными местами.

В конце напомним, что Telluride является близким родственником известного у нас в стране Hyundai Palisade, который также ждет обновление.