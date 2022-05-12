Toyota лишила кроссовер Highlander культового атмосферного мотора

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Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения пережил плановое обновление. Кроме изменений в списке комплектаций, автомобилю пересмотрели моторную гамму. Японцы отправили на пенсию атмосферный V6, заменив его турбированным агрегатом.
Виктор Васильев

Похоже, экологи окончательно победили инженеров. Причем на самом крупном рынке Соединенных Штатов, где Highlander всегда неплохо продавался, а покупатели особо не обращали внимание на то, сколько стоит топливо. Теперь времена изменились, и моторную гамму приходится пересматривать.

С плановым рестайлингом Toyota отказывается от 3,5-литрового атмосферного V6 мощностью 299 л. с. Его место займет наддувный агрегат объемом 2,4-литра отдачей 269 л. с. Инженеры говорят, что новый мотор сделает автомобиль более экологичным.

Кроме нового «сердца», богатые комплектации Limited и Platinum получили два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели и новый информационно-развлекательный комплекс.

Видимо, такое скромное обновление объясняется тем, что компания начинает потихоньку снижать издержки. Ведь цены на бензин в США растут уже не первый месяц, и люди начинают считать деньги.

Кроме этого, неприятности обрушились и на саму «Тойоту». Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что компания временно остановит часть сборочных конвейеров на восьми заводах, которые расположены в Японии. Остановка связана с перебоями в поставках комплектующих из Китая.

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12 мая 2022
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