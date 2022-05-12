Toyota лишила кроссовер Highlander культового атмосферного мотора

Похоже, экологи окончательно победили инженеров. Причем на самом крупном рынке Соединенных Штатов, где Highlander всегда неплохо продавался, а покупатели особо не обращали внимание на то, сколько стоит топливо. Теперь времена изменились, и моторную гамму приходится пересматривать.

С плановым рестайлингом Toyota отказывается от 3,5-литрового атмосферного V6 мощностью 299 л. с. Его место займет наддувный агрегат объемом 2,4-литра отдачей 269 л. с. Инженеры говорят, что новый мотор сделает автомобиль более экологичным.

Кроме нового «сердца», богатые комплектации Limited и Platinum получили два 12,3-дюймовых дисплея на передней панели и новый информационно-развлекательный комплекс.

Видимо, такое скромное обновление объясняется тем, что компания начинает потихоньку снижать издержки. Ведь цены на бензин в США растут уже не первый месяц, и люди начинают считать деньги.

Кроме этого, неприятности обрушились и на саму «Тойоту». Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что компания временно остановит часть сборочных конвейеров на восьми заводах, которые расположены в Японии. Остановка связана с перебоями в поставках комплектующих из Китая.