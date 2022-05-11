Что делать, если «дворники» начинают скрипеть по весне

Скрип и вибрации говорят об износе прижимных элементов щетки. Особенно явно это проявляется у каркасных щеток, в которых резиновый скребок прижимается к стеклу с помощью нескольких шарнирно закрепленных пружинящих коромысел. Коромысла создают напряжение и скребок плотно прижимается к стеклу. Только так удаление грязи происходит равномерно.

Однако со временем в сочленения шарниров попадает дорожные реагенты, грязь, вода. В прижимных элементах появляется коррозия, что приводит к образованию зазоров и люфтов. В результате и возникают скрипы с вибрациями. Продлить жизнь таким щеткам можно. Достаточно обжать шарниры. Это действительно помогает, но ненадолго.

Кстати, бескаркасные — более дорогие — щетки тоже скрипят, причем гораздо «злее», чем каркасные. Причем очень часто это происходит на скорости. Дело в том, что прижимной силы таких щеток бывает недостаточно: ну не угали инженеры с аэродинамирой. Ветер давит на края пластины, вот эффективность очистки и уменьшается. А со временем, когда резина начинает стареть, щетка еще хуже прилегает к стеклу, шумит и оставляет разводы. Здесь можно ограничиться заменой резинового скребка, но не у каждой щетки предусмотрена такая «опция». Поэтому чаще всего «дворники» меняют на новые.