Зачем на самом деле Land Rover выпустил аномально длинный Defender

Фото из открытых источников
Трехрядную модификацию Land Rover Defender, которая уже не один раз попадалась фотошпионам, наконец, представили официально. Новинка получила индекс 130, а также целую гамму бензиновых и дизельных моторов. Но ее внедорожные возможности стали скромнее. Судя по всему, британцы пошли на это намеренно.
Виктор Васильев

Land Rover Defender 130 получился самым длинным «Дэфом» в истории нынешнего поколения модели. И хоть его колесная база в 3022 мм такая же, как и у Defender 110, заднюю часть растянули на целых 340 мм. В результате длина автомобиля составила 5358 мм, а задний свес увеличился до 1491 мм, что снизило внедорожные возможности. Но британцы, похоже, за ними и не гнались. Гораздо важнее было разместить в салоне восемь человек, при этом сделать задний ряд максимально просторным. Судя по всему, покупатели потребовали больше комфорта, и производитель пошел на встречу.

Новинка получила эксклюзивный цвет кузова Sedona Red, а в салоне появились новые сочетания кожи и натурального шпона. В базовой комплектации уже есть мультимедиа-система Pivi Pro с 11,4-дюймовым экраном, система очистки воздуха Cabin Air Purification Plus, пневмоподвеска и четырехзонный климат-контроль.

Что касается силовых агрегатов, то в гамме значатся трехлитровые «шестерки» Ingenium: бензиновые P300 (300 л. с.) и P400 (400 л. с.), а также «дизели» D250 (250 л. с.) и D300 (300 л. с.). Все они работают с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода iAWD.

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31 мая 2022
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