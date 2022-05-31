Зачем на самом деле Land Rover выпустил аномально длинный Defender

Land Rover Defender 130 получился самым длинным «Дэфом» в истории нынешнего поколения модели. И хоть его колесная база в 3022 мм такая же, как и у Defender 110, заднюю часть растянули на целых 340 мм. В результате длина автомобиля составила 5358 мм, а задний свес увеличился до 1491 мм, что снизило внедорожные возможности. Но британцы, похоже, за ними и не гнались. Гораздо важнее было разместить в салоне восемь человек, при этом сделать задний ряд максимально просторным. Судя по всему, покупатели потребовали больше комфорта, и производитель пошел на встречу.

Новинка получила эксклюзивный цвет кузова Sedona Red, а в салоне появились новые сочетания кожи и натурального шпона. В базовой комплектации уже есть мультимедиа-система Pivi Pro с 11,4-дюймовым экраном, система очистки воздуха Cabin Air Purification Plus, пневмоподвеска и четырехзонный климат-контроль.

Что касается силовых агрегатов, то в гамме значатся трехлитровые «шестерки» Ingenium: бензиновые P300 (300 л. с.) и P400 (400 л. с.), а также «дизели» D250 (250 л. с.) и D300 (300 л. с.). Все они работают с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода iAWD.

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