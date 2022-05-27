Какие проблемы и неполадки двигателя авто можно убрать чип-тюнингом

Начнем с так называемого клапана EGR, то есть рециркуляции отработавших газов. Он встречается на многих моделях, дабы улучшить их экологические характеристики. Основная проблема узла в том, что со временем клапан забивается сажей, начинает «залипать» и автомобиль глохнет на холостых оборотах, либо прямо в движении.

Менять клапан — дорого. Поэтому на сервисе «заливают» новую «прошивку» для того, чтобы блок управления двигателем перестал «видеть» EGR. После этого мотор снова работает без перебоев, а клапан выполняет роль простой заглушки.

Кроме того, ковыряться в прошивке просто необходимо при, скажем, удалении катализатора, при отключении мочевины на дизельных двигателях, либо при удалении сажевого фильтра. Все это делают у подержанных автомобилей, избавляя владельцев от множества проблем. Например, покупки дорогущего катализатора.

В последнее время набирает популярность процедура увеличения холостых оборотов мотора. Постепенно это становится популярным у владельцев машин с малообъемными двигателями. А так как у нас появляются кроссоверы с трехцилиндровыми агрегатами, такому чип-тюнингу успех гарантирован.