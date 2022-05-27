Какие проблемы и неполадки двигателя авто можно убрать чип-тюнингом

Начнем с так называемого клапана EGR, то есть рециркуляции отработавших газов. Он встречается на многих моделях, дабы улучшить их экологические характеристики. Основная проблема узла в том, что со временем клапан забивается сажей, начинает «залипать» и автомобиль глохнет на холостых оборотах, либо прямо в движении.
Менять клапан — дорого. Поэтому на сервисе «заливают» новую «прошивку» для того, чтобы блок управления двигателем перестал «видеть» EGR. После этого мотор снова работает без перебоев, а клапан выполняет роль простой заглушки.
Кроме того, ковыряться в прошивке просто необходимо при, скажем, удалении катализатора, при отключении мочевины на дизельных двигателях, либо при удалении сажевого фильтра. Все это делают у подержанных автомобилей, избавляя владельцев от множества проблем. Например, покупки дорогущего катализатора.
В последнее время набирает популярность процедура увеличения холостых оборотов мотора. Постепенно это становится популярным у владельцев машин с малообъемными двигателями. А так как у нас появляются кроссоверы с трехцилиндровыми агрегатами, такому чип-тюнингу успех гарантирован.
Дело в том, что трехцилиндровый агрегат трудно отбалансировать. В результате весь автомобиль будто озноб бьет. А постоянные вибрации — спутники множества проблем. От «тремора» страдает крепеж пластиковых деталей салона. Со временем это приводит к появлению «сверчков». Тряска нарушает контакты разъемов, раньше срока изнашиваются резиновые магистрали системы охлаждения, а то и проводка протирается.
Повышение оборотов за счет чип-тюнинга практически полностью убирает вибрации. Но и расход топлива становится чуть больше. Однако это совсем небольшая плата за комфорт и увеличение ресурса агрегатов автомобиля.
Кстати, такая процедура полезна и для машин с вариатором. Она убирает возможные неполадки, связанные с низким давлением рабочей жидкости, которое бывает при холодном пуске зимой.
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