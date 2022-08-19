Особенный Porsche Macan проходит дорожные тесты

Премьера электрокроссовера должна пройти уже в этом году, но производитель не спешит раскрывать все карты в плане дизайна. Машина на фото по-прежнему в камуфляже. Решетка радиатора полностью закрыта, а на головной оптике видны наклейки, которые скрывают очертания фар.

Тем не менее, на данный момент известно, что Porsche Macan EV базируется на архитектуре Premium Platform Electric. У него будет пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, также машину можно питать от зарядной станции мощностью до 350 киловатт. Привод предложат, как передний, так и полный. Кроме того, покупателям будут доступны несколько модификаций кроссовера, которые станут различать по форме бамперов и иным элементам.

Что касается старта продаж, то первые экземпляры должны появиться у европейских дилеров в 2023 году, но не под именем Porsche Macan EV, а под каким-то другим. Дело в том, что бензиновый Macan остается в линейке до 2024 года, и немцы хотят развести эти модели по разным категориям.