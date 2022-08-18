Как своими руками доработать автомобиль и не «попасть» на штраф

Для начала напомним, что, например, самостоятельная установка ксеноновых фар или шноркеля нуждается в сертификации, поэтому своими руками это лучше не делать. Однако многие доработки можно провести совершенно легально и не бояться последующих придирок ГИБДД,

А дорабатывать автомобиль порой просто необходимо. Вспомним, например, дорестайлинговые Hyundai Solaris, который часто ругали за плохой головной свет. Ночью это могло привести к аварии. Поэтому опытные водители дорабатывали оптику, но — не нарушая закон. Дело в том, что в блок-фаре «корейца» есть специальный колпачок, закрывающий лампу. О смысле его установки многие спорят до сих пор. Одни говорят, что это просто декоративный элемент, другие, что с помощью него уменьшается засветка.

Если демонтировать колпачок, то лампа начинает светить ярче. При этом не слепит встречных водителей потому как колпачок не влияет на светотеневую границу. Даже без него фары рисуют четкую «галку», выше которой нет засветов.