Как своими руками доработать автомобиль и не «попасть» на штраф

Для начала напомним, что, например, самостоятельная установка ксеноновых фар или шноркеля нуждается в сертификации, поэтому своими руками это лучше не делать. Однако многие доработки можно провести совершенно легально и не бояться последующих придирок ГИБДД,
А дорабатывать автомобиль порой просто необходимо. Вспомним, например, дорестайлинговые Hyundai Solaris, который часто ругали за плохой головной свет. Ночью это могло привести к аварии. Поэтому опытные водители дорабатывали оптику, но — не нарушая закон. Дело в том, что в блок-фаре «корейца» есть специальный колпачок, закрывающий лампу. О смысле его установки многие спорят до сих пор. Одни говорят, что это просто декоративный элемент, другие, что с помощью него уменьшается засветка.
Если демонтировать колпачок, то лампа начинает светить ярче. При этом не слепит встречных водителей потому как колпачок не влияет на светотеневую границу. Даже без него фары рисуют четкую «галку», выше которой нет засветов.
Еще один способ увеличить яркость — проверить напряжение на фарах или почистить контакты. Со временем они окисляются, напряжение просаживается, вот свет и тускнеет. Сначала измеряем напряжение на аккумуляторе, а затем на выводах фары. Если отклонения более чем на 0,2—0,3 вольта, можно смело ставить реле для увеличения яркости света. Такие можно купить во многих автомагазинах. С помощью реле фары запитываются непосредственно от аккумулятора. Это навсегда решает проблему тусклой оптики.
Еще одна полезная доработка — установка более жестких пружин, или дополнительной пружины на багажник. Такие работы водители часто проводят на тех же «Солярисах» и «Кобальтах» ведь изначально их крышки поднимаются совсем чуть. А после процедуры буквально взмывют вверх, так что можно сразу грузить вещи в «хозблок», что очень удобно.
Наконец, далеко не лишним будет установить более производительный радиатор охлаждения вариатора. Он сбережет дорогой узел от перегрева при высоких нагрузках. Так как он устанавливается взамен штатного, с точки зрения закона вы ничего не нарушите и любой техосмотр спокойно пройдете.