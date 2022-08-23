Итальянцы представили особенный Lamborghini Urus

Lamborghini Urus, показанный в декабре 2017 года, стал для итальянцев настоящим прорывом в плане роста прибыли. Кроссовер хорошо приняли во многих странах мира, в том числе и в России. Теперь же настал черед анонсировать особенные модификации, и Urus Performante — как раз из таких.

В первую очередь, особую версию отличает увеличенная мощность силовой установки: 4-литровый V8 форсировали с 650 до 666 л. с. Также машина получила новый межосевой дифференциал и иные пружины. В результате дорожный просвет уменьшился на 20 мм, а колея расширилась на 16 мм.

Внешне Lamborghini Urus Performante можно отличить по новому переднему обтекателю, чуть измененному капоту, диффузору на «корме» и ряду других деталей. Из-за того, что много кузовных панелей изготовили из карбона, а выхлопная система полностью выполнена из титана, вес кроссовера снизился на 47 кг, а это весьмпа неплохо.

Но, повторимся, дорогущий «Урус» точно не заинтересуют российских покупателей, а вот аналог «итальянца», китайский Jetour Dasheng, вполне может пользоваться спросом у россиян. Тем более, что он много дешевле. Этот кроссовер уже представили в Поднебесной, так что он имеет все шансы доехать и до нас, заменив «олигархический» Urus.