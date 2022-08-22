К каким фатальным последствиям приведут проблемы с хомутами под капотом

Не откроем секрет если скажем, что хомуты делают из металла или пластика. С последних и начнем. Такие нередко используют производители при сборке автомобиля, ведь пластик дешевле металла. В итоге, от времени и вибраций «держатель» просто трескается. Подобное хорошо видно на верхней фотографии.

На машине Opel Astra H пластиковый хомут, который прижимает патрубок системы охлаждения, разрушился. И образовавшийся острый край трет патрубок — на нем уже появились следы разрушения. Если редко заглядывать под капот, настанет момент, когда от вибраций осколок хомута просто протрет патрубок насквозь. Что вызовет разгерметизацию системы охлаждения. Антифриз начнет вытекать, приводя дело к перегреву движка. Ну а если охлаждающая жидкость дешевая, то она может и вспыхнуть, попав на раскаленные части двигателя. Ведь дешевый тосол отлично горит!

Похожая история и с кроссовером Skoda Yeti. Однако здесь тосольные патрубки проложены и закреплены так, что два из них просто трутся друг о друга, потому срок службы деталей непредсказуем. Тут финал такой же — разгерметизация системы и закипание антифриза.