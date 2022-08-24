Китайцы показали салон кроссовера Omoda C5

На российском рынке Omoda C5 представят с единственным бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., агрегатированном с вариатором. Панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса модели представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 10.25 дюйма каждый и разрешением 1920х720 пикселей. Центральный дисплей позволяет подключить смартфон на базе iOS или Android. Сиденья отделаны экокожей.

Среди возможных для Omoda C5 опций присутствуют система бесключевого доступа и запуска мотора, камеры кругового обзора, многофункциональное рулевое колесо, «зимний пакет», а также двузонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы помощи в пробках, предупреждения о фронтальном столкновении, автономного экстренного торможения, предупреждения о покидании полосы, удержания в полосе, аварийного удержания в полосе, предупреждения о заднем перекрестном столкновении, ну и автоматическое переключение ближнего/дальнего света. Как водится, ценник Omoda C5 китайцы обещают озвучить позднее.