Мал, да брутал: тест-драйв внедорожника Suzuki Jimny с «автоматом»

Если подходить к оценке габаритов автомобилей с позиций продавца верхней одежды, то Suzuki Jimny однозначно окажется где-то в районе «S»-размера. При том, что для всех нас гораздо более привычно видеть настоящие (рамные, с «железной», а не электронной системой подключаемого полного привода) внедорожники в размерах, как минимум XL. А еще лучше — XXXL. Впрочем, концепция «миниджипа» — фишка Jimny с самого первого дня существования модели. По поводу дизайна «растекаться мыслью» смысла особого не вижу, поскольку последняя инкарнация «Джима» (его четвертое поколение) существует на рынке уже достаточно давно.
Но, зная об этом, изрядно удивиляешься неожиданному наблюдению за реакцией окружающих на внедорожничек. Заметил, что если оставить Jimny на парковке в достаточно людной точке столицы, обязательно, возвращаясь к машине, обнаружишь, что вокруг нее бродит и внимательно разглядывает какой-нибудь мужчина. Ни с одной моделью, известной российскому покупателю уже четыре года, такого эффекта не наблюдалось ни разу. Причем заметьте, такое происходит в пресыщенной всевозможными иномарками Москве. Видимо, и правда что-то есть во внешности Suzuki Jimny. Или верна формулировка моих детей, которые называют его не иначе, как «щеночек Гелендвагена».
Если поставить породистого немца и Jimny параллельно рядом друг с другом, то при взгляде спереди вполне можно предположить, что они «родственники». Оба рамные, с большим дорожным просветом, оба с «квадратненькими» кузовами, оба с круглыми «глазами» фар. И оба, насколько я в курсе, нравятся девушкам. По крайней мере, лично я за рулем Jimny самых разных поколений, в подавляющем большинстве случаев, вижу дам разных возрастов. В принципе, да, скорее всего, для женщины он удобен. У машины высокая (относительно, конечно) посадка водителя, позволяющая лучше чувствовать габариты, короткий кузов, с которым легче находить места для парковки в городе. Она способна проскакать по любым бордюрам, не оборвав бамперы.
Не машина, а «мечта хозяйки», — если требуется возить преимущественно одну только себя-любимую. Гонять, правда, не нем не получится. Рамная конструкция, короткая колесная база и высокий центр тяжести отнюдь не способствуют четкости руления и агрессивной езде. Как и 102-сильный 1,5-литровый атмосферный моторчик с 4-ступенчатым «автоматом». Но, положа руку на сердце, признаем, что быстрее 90 км/ч в городе на любой машине особо-то и не разгонишься. Характерно, что как раз на этой отметке для «Джима», пожалуй, заканчивается диапазон комфортных скоростей движения. Нет, раскочегарить-то его, в принципе, можно и до 120—130 км/ч. Но, во-первых, рулежка при такой скорости превращается в работу, требующую постоянной высокой концентрации внимания.
А, во-вторых, в таком режиме движения его моторчик начинает, извините, «жрать» горючее словно реактивный истребитель. Замучаешься постоянно дозаправлять бензин в 40-литровый бак. А при скоростях «до 90 включительно» и управлять машиной комфортно, и расход не выбирается за 10 литров на сотню километров. Активировал круиз-контроль, подключил телефон с музыкой к «мультимедийке» (с тачскрном, Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink) и катишь себе по трассе спокойно…
Но главное качество, за которое ценят Suzuki Jimny поклонники модели, это, пожалуй, его внедорожные способности. Обутый в подходящие для подобных целей «зубастые» шины, он лазает по грязюке и буеракам, как говорится, словно «в одно место ужаленный». Правильный набор внедорожных опций трансмиссии, — с «понижайкой» и прочими делами, — свесы бамперов словно у Smart, снаряженная масса всего около тонны — что еще нужно, чтобы пойти на штурм «пампасов»?!
Остановить Jimny на бездорожье может, пожалуй, только одно — если водитель сам посадит его брюхом или мостом на какой-нибудь бугор или пенек. Либо в слишком глубоком броде утопит. В остальных ситуациях «Джим» генерирует в организме драйвера чувство полнейшей вседозволенности. Благодаря ему, даже городская «блондинка» ощутит себя брутальным джипером, повелевающим какой-то неукротимой и мощной железной штуковиной. В общем, машина оказалась хороша и для города, и для грязи. А вот в пространстве между этими двумя субстанциями, то есть на шоссе, — не особо.
Впрочем, странно было бы ожидать иного от настоящего внедорожника, хоть и S-размера. Пожалуй, главный «недостаток» у этой машины сейчас один— ее стоимость. Так, официальный сайт российского представительства Suzuki рекомендует дилерам марки продавать Jimny по цене от 2,4 млн. рублей за машину с 5-ступенчатой «механикой» до 2,65 млн. за вариант с 4-ступенчатой АКП и «в полном фарше». В реальном же автосалоне «Джимы» торгуются сейчас по ценам от 2,8 млн. до 3,8 млн. рублей. Вернеe, просто стоят в шоу-руме. К сожалению…