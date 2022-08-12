Мал, да брутал: тест-драйв внедорожника Suzuki Jimny с «автоматом»

Если подходить к оценке габаритов автомобилей с позиций продавца верхней одежды, то Suzuki Jimny однозначно окажется где-то в районе «S»-размера. При том, что для всех нас гораздо более привычно видеть настоящие (рамные, с «железной», а не электронной системой подключаемого полного привода) внедорожники в размерах, как минимум XL. А еще лучше — XXXL. Впрочем, концепция «миниджипа» — фишка Jimny с самого первого дня существования модели. По поводу дизайна «растекаться мыслью» смысла особого не вижу, поскольку последняя инкарнация «Джима» (его четвертое поколение) существует на рынке уже достаточно давно.

Но, зная об этом, изрядно удивиляешься неожиданному наблюдению за реакцией окружающих на внедорожничек. Заметил, что если оставить Jimny на парковке в достаточно людной точке столицы, обязательно, возвращаясь к машине, обнаружишь, что вокруг нее бродит и внимательно разглядывает какой-нибудь мужчина. Ни с одной моделью, известной российскому покупателю уже четыре года, такого эффекта не наблюдалось ни разу. Причем заметьте, такое происходит в пресыщенной всевозможными иномарками Москве. Видимо, и правда что-то есть во внешности Suzuki Jimny. Или верна формулировка моих детей, которые называют его не иначе, как «щеночек Гелендвагена».