5 самых ликвидных подержанных кроссоверов в России

Мы сделали подборку только тех «железных коней», которые пользуются постоянным и стабильным спросом. А еще они популярны потому, что медленно теряют в цене.

Сейчас в пределах 2 000 000 рублей можно найти Toyota RAV4 четвертого поколения. Например, «Равик» 2016 года выпуска с солидным пробегом в 160 000 км продают за 1 690 000 рублей. А ведь за новый автомобиль просили 1 400 000 рублей. Иначе говоря, нынешний продавец может неплохо заработать.

Еще один «японец» — Mazda CX−5. По данным агентства «Автостат», за годы «жизни» машина теряет всего 14% стоимости. Причин популярности немало. Одна из них в том, то моторы серии Skyactive с высокой степенью сжатия довольно надежны. В результате и «прайс» на «бэушки» не падает. За 1 900 000 рублей продают рестайлинговый CX−5 2015 года выпуска, на одометре которого — 124 000 км.

Попал в список и Suzuki Jimny, хотя его чаще называют внедорожником. Действительно, он ближе к «Ниве» — трехдверный кузов, короткая база, полный привод. Под капотом — слабенький моторчик объемом 1,3 л, отличающийся, правда, надежностью. Как и 4-ступенчатый «автомат» Aisin, и «механика».