5 кроссоверов с самыми ненадежными и проблемными моторами

Начнем с народного кроссовера Renault Duster первого поколения. У него были отличные бензиновые двигатели, но вот наддувный «дизель» серии K9K разочаровал. У 1,5-литровго мотора уже через 10 000 км умирают пьезоэлектрические форсунки. А со временем выходит из строя ТНВД и система наддува. Мотор оказался еще и капризным. Масло лучше всего менять через 5000 км, заливать только качественное топливо, а клапан EGR прочищать каждые 80 000 км.
Еще один популярный в свое время кроссовер — Ford Kuga. У него не только проблемный «дизель», но и куда более востребованный бензиновый 1,6-литровый наддувный мотор. Здесь часто случаются различные поломки у системы охлаждения из-за чего двигатель перегревался со всеми вытекающими последствиями. Добавляет проблем и «робот» PowerShift, который оказался еще более ломучий, чем первые немецкие преселективы DSG, так что проблемы с переключениями передач точно будут.
Что касается баварцев, то в 2007 году они сделали один из самых неудачных турбодизелей серии N47 (объем 2 литра) и поместили его под капот BMW X3. Агрегат отличался большим количеством инноваций, за которые пришлось платить простым водителям. Мотор очень чувствителен к качеству «солярки», а в России это проблема. Кроме того, агрегат страдает постоянными перегревами из-за мелких поломок датчиков.
Французы «порадовали» кроссовером Peugeot 3008 с двигателем EP6. Это совместная разработка BMW и Peugeot, которую показали в 2006 году. Опять же — у мотора неплохие характеристики, но беда с надежностью. Агрегат страдает протечками масла и антифриза, быстрым износом цепи ГРМ, плюс для двигателя характерен масложор и закоксовка.
Упомянем и представителя корейского автопрома — кроссовер SsangYong Actyon. Сейчас эту модель можно найти по довольно привлекательным ценам в районе 400 000 рублей. Пусть это не вводит в заблуждение, ведь 2-литровый бензиновый мотор имеет ряд серьезных недостатков. Уже через 50 000 км пробега у мотора может оборвать ремень ГРМ, что приведет к капитальному ремонту. Кроме того, недолговечны генератор и водяной насос.
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