5 кроссоверов с самыми ненадежными и проблемными моторами

Начнем с народного кроссовера Renault Duster первого поколения. У него были отличные бензиновые двигатели, но вот наддувный «дизель» серии K9K разочаровал. У 1,5-литровго мотора уже через 10 000 км умирают пьезоэлектрические форсунки. А со временем выходит из строя ТНВД и система наддува. Мотор оказался еще и капризным. Масло лучше всего менять через 5000 км, заливать только качественное топливо, а клапан EGR прочищать каждые 80 000 км.

Еще один популярный в свое время кроссовер — Ford Kuga. У него не только проблемный «дизель», но и куда более востребованный бензиновый 1,6-литровый наддувный мотор. Здесь часто случаются различные поломки у системы охлаждения из-за чего двигатель перегревался со всеми вытекающими последствиями. Добавляет проблем и «робот» PowerShift, который оказался еще более ломучий, чем первые немецкие преселективы DSG, так что проблемы с переключениями передач точно будут.