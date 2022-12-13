В России построили самый крутой Land Rover Defender

В основном изменения коснулись ходовой части. Отсюда в названии и появилось обозначение AT35. Это — внешний диаметр колес в дюймах, под который рассчитаны элементы конструкции — как заводские, так и замененные в процессе тюнинга.

Для того, чтобы поставить шины размерностью 315/60R20, «Дефу» увеличили колесные арки, установили проставки в амортизаторах и пневмобаллонах. При этом работоспособность системы адаптивной подвески сохранили. В итоге внедорожник стал шире на 65 мм, увеличились углы въезда и съезда, а дорожный просвет версии с пневмоподвеской равен 270 мм. При этом максимальный клиренс может достигать 360 мм.

Напомним, что российское представительство компании Arctic Trucks с собственным производством находится в Красноярске. Большинство машин продают на Урал. Там они работают на рудниках и месторождениях полезных ископаемых. Кроме «британцев» сибиряки дорабатывают различные модели Toyota и Isuzu.