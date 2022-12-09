К каким страшным последствиям может привести прогрев автомобиля перед поездкой

Начнем с предпусковых подогревателей, которые часто серийно устанавливают на премиальные кроссоверы. Или же их владельцы делают это по своей инициативе ради комфорта. С наступлением зимы водители начинают интенсивно использовать этот «доп» и тут же получают проблему. Однажды утром аккумулятор «садится» и автомобиль отказывается ехать. Или может быть другой вариант. Прогрев машину, водитель глушит мотор, а потом, через какое-то время, пытается его снова завести. Но все попытки тщетны: батарея «сдохла».

Почему так происходит? Дело в том, что предпусковой подогреватель довольно сильно расходует заряд АКБ. В нем ведь установлено несколько электромоторов, которые необходимы, чтобы прокачивать топливо и антифриз. Плюс электронный блок управления также функционирует от электричества. А если устройство «продвинутое» и прогревает салон, то к этому набору добавляется еще один вентилятор.

Иными словами, мощных потребителей достаточно. А если батарея недозаряжена или старая, попытка пуска двигателя после прогрева закончится фиаско. К тому же и стартеру, чтобы провернуть коленвал, нужна энергия, а ее уже негде взять.