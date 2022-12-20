Hyundai показала облик второго поколения кроссовера Kona

Компания Hyundai наконец продемонстрировала второе поколение своего городского кроссовера Kona. Машина стала длиннее на 150 мм и шире на 25 мм. Колесная база выросла на 60 мм. Это позволило улучшить эргономику салона и привело ее в соответствие с современными представлениями о комфорте. Конечно же, появились большие мониторы и прочие атрибуты информационного насыщения мобильности. Что касается силовых агрегатов, то Kona может оснащаться как двигателем внутреннего сгорания, так и гибридной силовой установкой. Естественно, будет и полностью электрическая версия, и даже спортивная — N Line.

Официальной информации о технических характеристиках новинки пока нет, однако портал «АвтоВзгляд» предполагает, что у электрической версии будет два варианта моторов мощностью 99 и 150 кВт. Ну а в том, что касается ДВС, то выбор у корейцев богатый. От литрового Kappa II T-GDi I3 до 2-х литрового Smartstream G2.0 MPi I4. И вряд ли они будут вкладываться в разработку чего-то нового. Также, скорее всего, автомобиль предложат потенциальным клиентам как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнениях. Но главное, повторимся, корейцы совершили смелый поступок, перенеся дизайнерские идеи, опробованные на своем минивэне Staria, на Kona. Который теперь выглядит как добрый городской робокоп. Сроки появления новинки на рынке пока не озвучены.