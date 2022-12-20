Работников питерского завода Hyundai начнут увольнять сразу после новогодних праздников

— Подписание соглашений о расторжении трудового договора будет проходить в период с 16 января по 3 февраля 2023 года. Увольнение сотрудников будет проходить в период с 23 января по 17 февраля 2023 года. Если в результате данных мероприятий не будет достигнут целевой показатель по снижению численности персонала, 20 февраля 2023 года будет издан приказ о проведении сокращения персонала ООО «XMMP» соответствии с Трудовым кодексом РФ, — говорится в тексте письма, распространенного среди работников предприятия.

Объясняя такое решение, руководство российского офиса ссылается на проблемы с цепочками поставок комплектующих на завод, что не позволяет обеспечить производственный процесс. Кроме того в циркуляре выражается надежда на то, что когда-нибудь работа предприятия восстановится и сотрудники снова понадобятся.

Сообщается, что условия расторжения трудовых договоров с работниками завода будут обсуждаться индивидуально. По собственной информации портала «АвтоВзгляд», в рамках увольнения по соглашению сторон каждому сотруднику предложат единовременную выплату в размере трех месячных зарплат.

Напомним, что в ходе относительно недавнего закрытия сборочного завода Toyota в Санкт-Петербурге увольняемым работникам компания выплатила по 12 месячных окладов.