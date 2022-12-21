В Россию привезли новый Kia Sportage из Китая

Kia Sportage Ace впервые показали в ноябре 2020 года на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Он базируется на платформе Hyundai ix35 и выпускается совместным предприятием Dongfeng Yueda Kia. Получается, что «тележка» довольно старая.

Нашим покупателям предложат машины с 2-литровым 161-сильным бензиновым атмосферным мотором, работающим в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний, а полного не предусмотрено в принципе: в КНР версии со всеми ведущими не ценят.

В оснащение Highlight Edition входит светодиодная оптика, кондиционер, парковочный ассистент, система контроля «слепых» зон, люк в крыше, функция дистанционного запуска двигателя, адаптивный круиз-контроль и другое оборудование.

Стоимость всех кроссоверов одинаковая — 3 050 555 рублей.