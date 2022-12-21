В Россию привезли новый Kia Sportage из Китая

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Дилеры завезли в нашу страну партию Kia Sportage с китайского рынка, который там известен под названием Sportage Ace. Пока речь идет о ста кроссоверах, на два из которых уже оформлены предзаказы. Скорее всего, поставки будут продолжены, а модель будет пользоваться довольно высоким спросом.
Виктор Васильев

Kia Sportage Ace впервые показали в ноябре 2020 года на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Он базируется на платформе Hyundai ix35 и выпускается совместным предприятием Dongfeng Yueda Kia. Получается, что «тележка» довольно старая.

Нашим покупателям предложат машины с 2-литровым 161-сильным бензиновым атмосферным мотором, работающим в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод только передний, а полного не предусмотрено в принципе: в КНР версии со всеми ведущими не ценят.

В оснащение Highlight Edition входит светодиодная оптика, кондиционер, парковочный ассистент, система контроля «слепых» зон, люк в крыше, функция дистанционного запуска двигателя, адаптивный круиз-контроль и другое оборудование.

Стоимость всех кроссоверов одинаковая — 3 050 555 рублей.

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21 декабря 2022
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