Раздавить Toyota Prius: тест-драйв гибридного китайского седана BYD Qin Plus

Гибридная новинка оказалась крупнее известного у нас «Приуса», а еще и много симпатичнее. Большая решетка радиатора, узкая светодиодная оптика, а сзади — стоп-сигнал, который как бы разрезает корму на две части. Стильно смотрится, особенно ночью.
На крышке багажника надпись — Build Your Dreams (BYD), то есть «Построй свои мечты». И от этого китайца действительно почему-то ждешь чуда. Посмотрим, достоин ли он внимания.
ВНУТРЕННОСТИ
Открываю дверь и сажусь в салон. Первое впечатление — просторно и довольно неплохо. Пластик приятный на ощупь, а передние кресла напоминают спортивные «ковши». Это — компромиссное решение, поскольку подголовник не регулируется. Но выглядит интересно. Плюс предусмотрены электрорегулировки.
В центре передней панели — крупный сенсорный монитор, смахивающий на iPad. Когда заводишь машину, он приходит в движение. Круто! Нечасто такое встретишь. Легким касанием сенсорной клавиши «гаджет» переводится из горизонтального положения в вертикальное.
На экране видны настройки управления климатом, а также много различных приложений, вроде навигатора, музыки и прогноза погоды. Принцип управления такой же, как в любом телефоне. Но в некоторых закладках много иероглифов — русификация бы не помешала.
А вот панель приборов просто крошечная, и это очень непривычно. На экранчике отображается информация о заряде батареи, спидометр и другие нужные в дороге данные. Но разглядеть все это трудно.
Оглядываюсь, чтобы оценить задний диван. У него три регулируемых подголовника, есть подлокотник с подстаканниками, да и профиль спинки выверен. В распоряжении седоков — дефлекторы вентиляции и два разъема USB. В целом — жить можно. Вот только рослые пассажиры могут упираться головой в обивку крыши.
ЗАЛЕЗТЬ ПОД ЮБКУ
Прежде чем завести мотор, поднимаю седан на подъемнике и осматриваю его снизу. Здесь сразу бросается в глаза крупная тяговая батарея. Рядом с ней проходит выхлопная система. И все бы ничего, но расположены узлы довольно низко, так что седан подойдет для движения только по городским улицам: съезжать на грунтовку опасно — можно зацепить батареей о грунт. Да и силовые кабели ничем не прикрыты.
Хорошо бы обработать кузов антикором, поскольку заводское покрытие слишком слабое. Да и защитная мастика в некоторых местах нанесена только на сварные швы.
Подвеска выполнена по классической схеме. Спереди — стойки Мак-Ферсон, а сзади конструкторы применили упругую балку. Рычаги и поворотные кулаки мощные, да и тормозные механизмы внушают доверие. Диски полностью прикрыты грязезащитными щитками, так что на них не будет борозд от камней и пескоструя. Передний подрамник тоже сделан основательно.
Что касается силового агрегата, то под капотом работает бензиновый мотор объемом 1,5 литра и мощностью 110 сил. У него двухпоточный турбокомпрессор, непосредственный впрыск топлива и система изменения фаз газораспределения.
Двигатель большую часть времени не работает, либо функционирует для того, чтобы «жил» генератор, который подзаряжает тяговую батарею. А батарея питает электродвигатель отдачей 179 л. с. Он у BYD Qin Plus основной. Еще одно интересное решение: электромотор и вариатор объединили в единый блок — благодаря этому в определенных режимах «бензинка» может напрямую подключаться к колесам.
ЭКОНОМЬ, НО НЕ ДУРИ
Нажатием кнопки «бужу» силовой агрегат, и машина тихо выкатывается на дорогу. Управление тягой выверено, да и подвеска настроена недурно: мелкие неровности асфальта ходовая часть неплохо сглаживает. При проезде лежачих «полицейских» чувствуется, что автомобиль тяжелый. Но это и понятно, все же под днищем размещена батарея.
Если использовать только ее энергию, BYD Qin Plus может преодолеть около 45—50 километров. Это — обычные показатели для гибрида. А вот если активировать всю силовую установку, тогда без подзарядки седан «пробежит» до 1000 км. Кстати, заявленный расход топлива в комбинированном цикле равен 3,8 л/100 км. Конечно же, по зимней дороге получилось чуть больше, но не критично. Вот и главный плюс машины. Ну а в бак объемом 48 литров можно заливать 92-й бензин. Да и батарея заряжается от бытовой розетки всего за 10—15 минут. Очень быстро и экономно.
Хотелось бы также отметить, что у седана продуманный парковочный ассистент. На огромном мониторе отличная картинка, которая выводится с четырех камер. При маневрах можно даже не глядеть в боковые зеркала.
К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ
Раздавит ли «китаец» такую популярную модель, как Toyota Prius? Может. Внешне он интереснее, в салоне есть собственные «фишки», да и едет автомобиль хорошо. Защитить бы силовые кабели и тщательно обработать днище на заводе. И хотя бы ненамного сделать побольше дорожный просвет. Вот тогда от BYD Qin Plus действительно можно будет ждать чуда. Тем более цены седана не такие уж заоблачные: дилеры предлагают разные версии этой модели от 2 180 000 рублей.