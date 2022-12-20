Раздавить Toyota Prius: тест-драйв гибридного китайского седана BYD Qin Plus

ВНУТРЕННОСТИ

Открываю дверь и сажусь в салон. Первое впечатление — просторно и довольно неплохо. Пластик приятный на ощупь, а передние кресла напоминают спортивные «ковши». Это — компромиссное решение, поскольку подголовник не регулируется. Но выглядит интересно. Плюс предусмотрены электрорегулировки.

В центре передней панели — крупный сенсорный монитор, смахивающий на iPad. Когда заводишь машину, он приходит в движение. Круто! Нечасто такое встретишь. Легким касанием сенсорной клавиши «гаджет» переводится из горизонтального положения в вертикальное.

На экране видны настройки управления климатом, а также много различных приложений, вроде навигатора, музыки и прогноза погоды. Принцип управления такой же, как в любом телефоне. Но в некоторых закладках много иероглифов — русификация бы не помешала.

А вот панель приборов просто крошечная, и это очень непривычно. На экранчике отображается информация о заряде батареи, спидометр и другие нужные в дороге данные. Но разглядеть все это трудно.