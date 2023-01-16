В России начали продавать мало кому нужные кроссоверы Lotus Eletre

Под капотом полноприводного Lotus Eletre работает силовая установка отдачей в 918 сил. Она позволяет разогнать кроссовер до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 265 км/ч. Запас хода на одном заряде тяговой батареи — около 600 км.

В стандартную комплектацию автомобиля входят пневмоподвеска, климат-контроль, электрорегулировки кресел в 12 направлениях, медиасистема с 15 динамиками и другое оборудование. Машину собирают на заводе Lotus в китайском Ухане. Напомним, что компания уже давно принадлежит холдингу Geely.

Судя по информации издания «Газета.Ru», электрокроссоверы предлагают несколько автосалонов Москвы и Владивостока. «Прайс» на Eletre в стандартной комплектации S+ начинается от 12 700 000 рублей, а топовый вариант R+ обойдется в 15 800 000 рублей. Не думаем, что дорогая «электричка» приглянется покупателям, потому как доходы граждан упали.