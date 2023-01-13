Дохлый номер: почему загибается «серый» импорт автомобилей в Россию

На самом деле причины тяжкой ситуации с серым импортом просты и незамысловаты. Ввозить автомобили в Россию могут как физические лица, так и юридические. Юрлицу-автодилеру возиться с ввозом из-за рубежа одной-двух легковушек экономически не интересно. Вот партия в 10—20 штук — то, что нужно! Но «засада» тут в том, что модели машин, продающиеся на рынках других стран, как правило не сертифицированы для России. И чтобы торговать ими у нас требуется оформить «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Этим делом занимается НАМИ. Не бесплатно, разумеется. И как показывает практика — очень медленно.

Получить ОТТС на машину за пару месяцев считается чуть ли не космической скоростью. «Морозить» средства на неопределенный срок в ожидании сертификации автодилер позволить себе (особенно — сейчас) не может не может. Собственно говоря, поэтому случаи закупки российскими автоторговцами партий хотя бы в сотни тех или иных новых авто за рубежом в 2022 году можно пересчитать по пальцам двух рук. По идее, можно использовать схему ввоза автомобилей в Россию с помощью оформления на физлиц. Когда россиянин привозит т/с для себя, никаких ОТТС ему оформлять не требуется. Достаточно быстренько (от нескольких дней до недели) получить в одной из аккредитованных конторок «Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства» (СБКТС) конкретно на его авто.