«Опель» опять возвращается в Россию, хотя и не уходил

Автомобиль, официально появившийся в нашей стране в 2019 году, не обладал выдающимися достоинствами, зато являл собой прекрасный пример сочетания немецкой целесообразности и экономного отношения к жизни. Переднеприводный среднеразмерный SUV оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,6 л в сочетании с 6-ступенчатым автоматом Aisin. 150 лошадиных сил и 240 Нм крутящего момента вполне достаточны для современного стиля вождения и ежедневной эксплуатации. Модель будет доступна в комплектациях Cosmo, Innovation и Enjoy, сообщает autonews.ru.

Впрочем, для нас нынче важны не столько комплектации, сколько цены. В 2021 году Grandland X подвергся рестайлингу, получив новые опции, став современнее и, конечно, дороже. И прайсы вряд ли обрадуют россиян, поскольку в Германии стоимость кроссовера начинается от 30 980 евро. Иначе говоря, у нас его будут предлагать минимум за 3 000 000 рублей.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» напоминает, что Opel, входящий в концерн PSA, который, в свою очередь, является частью группы Stellantis, не объявлял о своем уходе с российского рынка. Наверное, сохраняя память о том, с каким трудом ему удалось на него вернуться в 2019-ом.