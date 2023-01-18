Jetta VS5 уже в продаже: Volkswagen вернулся в Россию через Китай

Штучный «серый» импорт, которому для красоты дали прозвище «параллельный», не смог в полной мере решить вопрос дефицита новых авто. Во-первых, много машин так не привезешь, а во-вторых, на такие автомобили гарантия не распространяется. Полумера какая-то, однако достигнутые результаты следует воспринимать только как пробу пера.
Постепенно параллельный импорт разделится на две подкатегории: частный, когда продавец «тащит» через границу пару-тройку автомобилей, чтобы выгодно их перепродать; и массовый, когда речь идет уже о партии машин, реализовывать которую будут уже через дилеров. Полуофициально, если можно так сказать. Партия — это штук 50, не меньше, да чтобы с гарантией и запчастями в наличии. И, конечно, с автокредитом прямо в салоне, куда же без него с такими-то ценами.
Однако дилеру, даже очень крупному, реализовать такой план «в одного» трудно. Нужны серьезные договоренности, невозможные без заинтересованных людей «с той стороны». Впрочем, интересанты найдутся, особенно если речь идет про взаимовыгодную сделку. И, похоже, первые уже пошли: сразу несколько крупных дилерских сетей предлагают к покупке автомобили Jetta — китайского суббренда VW.
Специально для Поднебесной немцы создали отдельное подразделение бюджетных авто, состоящее на сегодняшний день из седана Jetta VA3, неотразимо напоминающего Skoda Rapid, и двух кроссоверов — VS5, родственника чешского Karoq, и VS7 c теми же корнями, но удлиненной базой. Машины делают в КНР на совместном с FAW конвейере и только для местного рынка. Вернее, так было до недавнего времени.
Российский дилер Avilon уже открыл прием заказов на VS5 и, надо полагать, машины скоро прибудут к нам в товарных количествах. Однако портал «АвтоВзгляд» уже нашел в продаже «живой» автомобиль — кроссовер Jetta VS5, который можно купить сегодня по цене на миллион дешевле аналогичного Skoda Karoq! Он стоит в одном из автосалонов Major Auto и нашим корреспондентам удалось лично оценить китайский VAG. Дизайн, оснащение, отделка — все при нем. Но важнее другое: машина обеспечена заводской гарантией в три года или 100 000 км!
Минуточку, скажете, но ведь все производители единым строем отказались поддерживать российских автовладельцев, «забыв» о своих гарантийных обязательствах! Во-первых, далеко не все. А во-вторых, как нам поведал менеджер автосалона, гарантию на Jetta будет исполнять не VW, а китайский FAW. Шах и мат?
У абсолютного большинства мировых автопроизводителей есть СП с китайцами — иначе на тамошний рынок не попасть. Сейчас эти заводы под китайскими или любыми вновь образованными «лейблами» начнут производить «очень похожие» авто и поставлять их в Россию без каких-либо ограничений. Китай, напомним, санкции не поддерживал и на ситуации намерен только зарабатывать. Двери открываются?