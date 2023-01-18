Jetta VS5 уже в продаже: Volkswagen вернулся в Россию через Китай

Штучный «серый» импорт, которому для красоты дали прозвище «параллельный», не смог в полной мере решить вопрос дефицита новых авто. Во-первых, много машин так не привезешь, а во-вторых, на такие автомобили гарантия не распространяется. Полумера какая-то, однако достигнутые результаты следует воспринимать только как пробу пера.

Постепенно параллельный импорт разделится на две подкатегории: частный, когда продавец «тащит» через границу пару-тройку автомобилей, чтобы выгодно их перепродать; и массовый, когда речь идет уже о партии машин, реализовывать которую будут уже через дилеров. Полуофициально, если можно так сказать. Партия — это штук 50, не меньше, да чтобы с гарантией и запчастями в наличии. И, конечно, с автокредитом прямо в салоне, куда же без него с такими-то ценами.

Однако дилеру, даже очень крупному, реализовать такой план «в одного» трудно. Нужны серьезные договоренности, невозможные без заинтересованных людей «с той стороны». Впрочем, интересанты найдутся, особенно если речь идет про взаимовыгодную сделку. И, похоже, первые уже пошли: сразу несколько крупных дилерских сетей предлагают к покупке автомобили Jetta — китайского суббренда VW.